Nodirbek Juraev

GRID EA 2026

Nodirbek Juraev
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 -20%
Exness-MT5Real32
1:2
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
31
Bénéfice trades:
18 (58.06%)
Perte trades:
13 (41.94%)
Meilleure transaction:
1.15 USD
Pire transaction:
-6.05 USD
Bénéfice brut:
7.00 USD (6 973 pips)
Perte brute:
-27.32 USD (27 308 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (4.01 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
4.01 USD (7)
Ratio de Sharpe:
-0.32
Activité de trading:
7.68%
Charge de dépôt maximale:
2785.26%
Dernier trade:
17 il y a des minutes
Trades par semaine:
31
Temps de détention moyen:
2 minutes
Facteur de récupération:
-0.91
Longs trades:
19 (61.29%)
Courts trades:
12 (38.71%)
Facteur de profit:
0.26
Rendement attendu:
-0.66 USD
Bénéfice moyen:
0.39 USD
Perte moyenne:
-2.10 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-6.62 USD)
Perte consécutive maximale:
-6.62 USD (3)
Croissance mensuelle:
-20.32%
Algo trading:
51%
Prélèvement par solde:
Absolu:
21.18 USD
Maximal:
22.36 USD (22.10%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
22.10% (22.36 USD)
Par fonds propres:
5.21% (4.37 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 31
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -20
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -20K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1.15 USD
Pire transaction: -6 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +4.01 USD
Perte consécutive maximale: -6.62 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real32" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

2026.01.02 07:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.02 07:53
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:2 - 1:200
2026.01.02 07:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.02 06:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:2 - 1:200
2026.01.02 05:50
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.02 05:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 05:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
