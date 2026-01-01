SignauxSections
TJ trading strategy is 100% Technical Analysis with consistent profitability based on

Daily 1-3 accurate signals with following Money & Risk Management

Minimum deposit is $200

Recommended deposit is $500   

 

If you don't have XM Account. Please register with my link https://affs.click/J5KC7

Register XM Account with Partner Code: JDGFX

Account Type: MT5 Standard

Leverage: 1:500

 

DO NOT OVER TRADE WHEN SIGNAL EXECUTE

2026.01.01 17:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.01 17:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
