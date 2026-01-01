SignauxSections
Pieter Gerhardus Van Zyl

Ger40 Signal mt5

Pieter Gerhardus Van Zyl
0 avis
0 / 0 USD
0%
Pepperstone-MT5-Live01
1:400
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
0
Bénéfice trades:
0 (0.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
0.00 USD
Pire transaction:
0.00 USD
Bénéfice brut:
0.00 USD
Perte brute:
0.00 USD
Gains consécutifs maximales:
0 (0.00 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
0.00 USD (0)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
0 (0.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
0.00 USD
Bénéfice moyen:
0.00 USD
Perte moyenne:
0.00 USD
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 USD)
Perte consécutive maximale:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.00 USD (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Pas de données

  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +0.00 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 0
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +0.00 USD
Perte consécutive maximale: -0.00 USD

Welcome to my signal service


I created this EA to trade Ger40 on a daily basis without using dangerous strategies.


Details:


Broker - Pepperstone 

Account type - Razor

Leverage - 400-1

Symbol - GER40 

Timeframe - 15 minute

Lot size - 3% of account balance

Strategy - Breakout

Average trades per month - 12

Max trades per day - 2

Each trade has fixed stop loss and take profit

No breakeven

All trades close before rollover to avoid swaps

Risk:Reward - 2.2 - 1

Multiple filters help with control of direction 


The bigger your trading account balance the better 


Set also to trade 3% of your balance per trade


Every year the price will increase by $10 until it reaches $100


Any issues dm me directly and i'll try and assist as best I can


All the best




Aucun avis
2026.01.01 09:29
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.01 09:29
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.01 09:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.01 09:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.01 09:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
