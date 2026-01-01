- Croissance
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-MT5-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Welcome to my signal service
I created this EA to trade Ger40 on a daily basis without using dangerous strategies.
Details:
Broker - Pepperstone
Account type - Razor
Leverage - 400-1
Symbol - GER40
Timeframe - 15 minute
Lot size - 3% of account balance
Strategy - Breakout
Average trades per month - 12
Max trades per day - 2
Each trade has fixed stop loss and take profit
No breakeven
All trades close before rollover to avoid swaps
Risk:Reward - 2.2 - 1
Multiple filters help with control of direction
The bigger your trading account balance the better
Set also to trade 3% of your balance per trade
Every year the price will increase by $10 until it reaches $100
Any issues dm me directly and i'll try and assist as best I can
All the best