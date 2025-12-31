SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Pending order
Riski Saputra

Pending order

Riski Saputra
0 avis
10 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 -100%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
61
Bénéfice trades:
25 (40.98%)
Perte trades:
36 (59.02%)
Meilleure transaction:
164.55 USD
Pire transaction:
-259.94 USD
Bénéfice brut:
671.93 USD (26 433 pips)
Perte brute:
-1 276.30 USD (40 674 pips)
Gains consécutifs maximales:
3 (56.19 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
215.85 USD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
27 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
-0.62
Longs trades:
51 (83.61%)
Courts trades:
10 (16.39%)
Facteur de profit:
0.53
Rendement attendu:
-9.91 USD
Bénéfice moyen:
26.88 USD
Perte moyenne:
-35.45 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-555.42 USD)
Perte consécutive maximale:
-555.42 USD (6)
Croissance mensuelle:
-92.52%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
604.37 USD
Maximal:
977.61 USD (145.21%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
99.83% (977.61 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 61
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -604
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -14K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +164.55 USD
Pire transaction: -260 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +56.19 USD
Perte consécutive maximale: -555.42 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real29
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
196 plus...
Aucun avis
2025.12.31 17:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.31 16:14
Trading operations on the account were performed for only 10 days. This comprises 15.15% of days out of the 66 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.31 16:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 27 days
