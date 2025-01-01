SignauxSections
Signaux / PreciseTrading
404

Malheureusement, PreciseTrading le signal est désactivé et indisponible

Le fournisseur a désactivé ce signal. Cependant, l'énorme base de données d'autres signaux et fournisseurs actifs reste à votre disposition. Sélectionnez le plus approprié, connectez-vous et laissez votre terminal copier les trades automatiquement.

Sélectionnez un nouveau signal

Vous pouvez consulter d'autres signaux 4 MetaTrader:

Gold pro
Croissance
4 420%
Abonnés
33
Semaines
45
Trades
926
Gagner
78%
Facteur de profit
1.84
DD max.
52%
Annic
Croissance
2 397%
Abonnés
1
Semaines
231
Trades
1002
Gagner
78%
Facteur de profit
3.44
DD max.
30%
Scalp IC Markets ECN
Croissance
6 180%
Abonnés
2
Semaines
332
Trades
2069
Gagner
72%
Facteur de profit
1.91
DD max.
38%
My Authors Programs
Croissance
513%
Abonnés
8
Semaines
39
Trades
801
Gagner
89%
Facteur de profit
2.55
DD max.
16%
Ultima
Croissance
336 493%
Abonnés
1
Semaines
174
Trades
298
Gagner
99%
Facteur de profit
608.02
DD max.
44%
MCA100
Croissance
1 088%
Abonnés
9
Semaines
111
Trades
324
Gagner
54%
Facteur de profit
1.55
DD max.
35%
Ronin47 8E AUDCAD Since July 2024 Set 2
Croissance
987%
Abonnés
9
Semaines
79
Trades
3320
Gagner
82%
Facteur de profit
3.79
DD max.
41%
ATong
Croissance
5 126%
Abonnés
1
Semaines
245
Trades
7913
Gagner
76%
Facteur de profit
1.55
DD max.
28%
Niguru GBP
Croissance
16 870%
Abonnés
0
Semaines
148
Trades
1274
Gagner
88%
Facteur de profit
2.26
DD max.
39%
MultiWay ICM
Croissance
538%
Abonnés
12
Semaines
102
Trades
921
Gagner
74%
Facteur de profit
2.06
DD max.
28%

Pas de signaux appropriés ?
Sélectionnez et abonnez-vous
à l'un des 2646 signaux disponibles
pour MetaTrader 4

L'abonné accepte tous les risques d'exécution lors de l’abonnement à un signal. Les statistiques historiques ne peuvent garantir aucune rentabilité dans le futur.