Hung Thinh Nguyen

MrSE7EN

Hung Thinh Nguyen
0 avis
5 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 660%
PUPrime-Live 4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
303
Bénéfice trades:
209 (68.97%)
Perte trades:
94 (31.02%)
Meilleure transaction:
21.68 USD
Pire transaction:
-27.75 USD
Bénéfice brut:
648.22 USD (112 906 pips)
Perte brute:
-441.58 USD (284 112 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (64.56 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
70.61 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
82
Temps de détention moyen:
26 minutes
Facteur de récupération:
2.06
Longs trades:
52 (17.16%)
Courts trades:
251 (82.84%)
Facteur de profit:
1.47
Rendement attendu:
0.68 USD
Bénéfice moyen:
3.10 USD
Perte moyenne:
-4.70 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-27.61 USD)
Perte consécutive maximale:
-70.65 USD (5)
Croissance mensuelle:
468.68%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
100.18 USD (62.33%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
56.33% (100.18 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.s 289
BTCUSD 12
ETHUSD 1
XAGUSD.s 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.s 218
BTCUSD -17
ETHUSD 0
XAGUSD.s 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.s 22K
BTCUSD -193K
ETHUSD -505
XAGUSD.s 57
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +21.68 USD
Pire transaction: -28 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +64.56 USD
Perte consécutive maximale: -27.61 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "PUPrime-Live 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

IF YOU ARE LOOKING FOR STRESS FREE SIGNAL THEN THIS IS THE RIGHT CHOICE.

- This strategy is based on a carefully engineered grid system, combining 29 entry tactics with strict risk management.
- Suitable for investors who prefer low-risk, steady growth.

Low Drawdown 10-20%
Aucun avis
2025.12.30 15:50
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.30 15:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.30 15:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.30 15:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 15:50
A large drawdown may occur on the account again
