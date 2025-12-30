SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Bailey traders
Muhammad Yaver

Bailey traders

Muhammad Yaver
0 avis
23 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 10%
FusionMarkets-Live
1:100
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
845
Bénéfice trades:
495 (58.57%)
Perte trades:
350 (41.42%)
Meilleure transaction:
67.40 USD
Pire transaction:
-28.42 USD
Bénéfice brut:
2 235.50 USD (147 722 pips)
Perte brute:
-1 943.84 USD (129 586 pips)
Gains consécutifs maximales:
33 (231.96 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
231.96 USD (33)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
43
Temps de détention moyen:
29 minutes
Facteur de récupération:
0.89
Longs trades:
435 (51.48%)
Courts trades:
410 (48.52%)
Facteur de profit:
1.15
Rendement attendu:
0.35 USD
Bénéfice moyen:
4.52 USD
Perte moyenne:
-5.55 USD
Pertes consécutives maximales:
22 (-112.58 USD)
Perte consécutive maximale:
-210.78 USD (15)
Croissance mensuelle:
104.51%
Prévision annuelle:
1 268.10%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
37.42 USD
Maximal:
329.18 USD (66.94%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
84.03% (329.18 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 607
GBPUSD 60
USDJPY 55
EURUSD 51
EURGBP 19
AUDUSD 19
GBPJPY 18
GBPAUD 6
EURJPY 6
USDCHF 3
EURAUD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 395
GBPUSD -2
USDJPY -84
EURUSD 72
EURGBP -9
AUDUSD -30
GBPJPY -18
GBPAUD -4
EURJPY -25
USDCHF -7
EURAUD 3
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 24K
GBPUSD 118
USDJPY -3.6K
EURUSD 691
EURGBP -406
AUDUSD -1K
GBPJPY -242
GBPAUD -572
EURJPY -991
USDCHF -176
EURAUD 131
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +67.40 USD
Pire transaction: -28 USD
Gains consécutifs maximales: 33
Pertes consécutives maximales: 15
Bénéfice consécutif maximal: +231.96 USD
Perte consécutive maximale: -112.58 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

JunoMarkets-Live
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
TDMarkets-Primary
0.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.00 × 11
PUPrime-Live
1.20 × 5
ICMarketsSC-MT5
2.73 × 100
FPMarketsLLC-Live
2.96 × 28
FPMarketsSC-Live
2.97 × 478
FPMarkets-Live
3.00 × 1
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
XM.COM-MT5
3.10 × 269
GOMarketsMU-Live
3.50 × 8
RoboForex-ECN
3.72 × 659
FusionMarkets-Live
3.90 × 19236
Darwinex-Live
4.21 × 443
GOMarketsIntl-Live
4.94 × 68
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
ValutradesSeychelles-Live
5.22 × 9
Valutrades-Live
5.25 × 8
ICMarketsSC-MT5-2
5.65 × 2104
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
VantageInternational-Live 4
6.11 × 9
ForexTimeFXTM-Live01
6.26 × 167
60 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Gold trading 💹 1.100 leverage. Im using Fusion market live platform. 
My starting capital /investment is $200.
Thank you 
Aucun avis
2026.01.01 15:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.64% of days out of 156 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.01 15:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.01 15:35
A large drawdown may occur on the account again
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire