Zamatshezi Zondani

Gold Trade

Zamatshezi Zondani
0 avis
14 semaines
0 / 0 USD
0%
DerivVU-Server-03
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
67
Bénéfice trades:
24 (35.82%)
Perte trades:
43 (64.18%)
Meilleure transaction:
123.35 USD
Pire transaction:
-96.80 USD
Bénéfice brut:
520.97 USD (22 111 pips)
Perte brute:
-506.31 USD (24 842 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (151.19 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
151.19 USD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
0.09
Longs trades:
46 (68.66%)
Courts trades:
21 (31.34%)
Facteur de profit:
1.03
Rendement attendu:
0.22 USD
Bénéfice moyen:
21.71 USD
Perte moyenne:
-11.77 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-29.64 USD)
Perte consécutive maximale:
-144.56 USD (3)
Croissance mensuelle:
-97.64%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
77.36 USD
Maximal:
168.80 USD (111.46%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 67
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 15
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -2.7K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +123.35 USD
Pire transaction: -97 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +151.19 USD
Perte consécutive maximale: -29.64 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "DerivVU-Server-03" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Instrument

XAUUSD (Or) uniquement

Structure du marché

Niveaux de support et de résistance sur les unités de temps Daily et H4

Unité de temps d’entrée

M15 (15 minutes)

Logique de la stratégie

Les trades sont pris dans le sens de la tendance dominante.
Les entrées sont exécutées sur le timeframe 15 minutes, en utilisant des Fair Value Gaps (FVG) alignés avec la structure des unités de temps supérieures.

Gestion du risque

  • Ratio risque / rendement fixe = 1:3

  • Pas de sur-levier

  • Aucune stratégie de martingale

  • Aucune stratégie de grid (grille)

Sessions tradées

  • Session de Londres

  • Session de New York

Fréquence de trading

  • 1 à 4 trades maximum par semaine

  • La qualité avant la quantité — aucun trade forcé

Notes importantes & avertissement

  • Les performances et le drawdown varient selon les conditions du marché

  • Ce système est basé sur le timing, la structure du marché et des règles strictes

  • Votre compte de trading est sous votre entière responsabilité

  • Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs

  • Aucun pourcentage de profit n’est garanti

  • Tradez uniquement avec un capital que vous pouvez vous permettre de perdre

  • Votre risque = vos gains ou vos pertes

Ce service de signaux est destiné à des traders disciplinés, et non au jeu ou au trading émotionnel.

Ce groupe de signaux est fait pour vous si vous :

  • Comprenez la gestion du risque

  • Pouvez suivre des règles sans sur-trader

  • Acceptez les trades perdants comme faisant partie du trading

  • Êtes concentré(e) sur la constance, et non sur l’argent rapide


Aucun avis
2025.12.29 08:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 08:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.29 08:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.29 08:17
Trading operations on the account were performed for only 14 days. This comprises 15.22% of days out of the 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 07:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.29 07:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.29 07:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
