- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|67
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|15
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-2.7K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "DerivVU-Server-03" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Instrument
XAUUSD (Or) uniquement
Structure du marché
Niveaux de support et de résistance sur les unités de temps Daily et H4
Unité de temps d’entrée
M15 (15 minutes)
Logique de la stratégie
Les trades sont pris dans le sens de la tendance dominante.
Les entrées sont exécutées sur le timeframe 15 minutes, en utilisant des Fair Value Gaps (FVG) alignés avec la structure des unités de temps supérieures.
Gestion du risque
-
Ratio risque / rendement fixe = 1:3
-
Pas de sur-levier
-
Aucune stratégie de martingale
-
Aucune stratégie de grid (grille)
Sessions tradées
-
Session de Londres
-
Session de New York
Fréquence de trading
-
1 à 4 trades maximum par semaine
-
La qualité avant la quantité — aucun trade forcé
Notes importantes & avertissement
-
Les performances et le drawdown varient selon les conditions du marché
-
Ce système est basé sur le timing, la structure du marché et des règles strictes
-
Votre compte de trading est sous votre entière responsabilité
-
Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs
-
Aucun pourcentage de profit n’est garanti
-
Tradez uniquement avec un capital que vous pouvez vous permettre de perdre
-
Votre risque = vos gains ou vos pertes
Ce service de signaux est destiné à des traders disciplinés, et non au jeu ou au trading émotionnel.
Ce groupe de signaux est fait pour vous si vous :
-
Comprenez la gestion du risque
-
Pouvez suivre des règles sans sur-trader
-
Acceptez les trades perdants comme faisant partie du trading
-
Êtes concentré(e) sur la constance, et non sur l’argent rapide