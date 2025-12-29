Instrument

XAUUSD (Or) uniquement

Structure du marché

Niveaux de support et de résistance sur les unités de temps Daily et H4

Unité de temps d’entrée

M15 (15 minutes)

Logique de la stratégie

Les trades sont pris dans le sens de la tendance dominante.

Les entrées sont exécutées sur le timeframe 15 minutes, en utilisant des Fair Value Gaps (FVG) alignés avec la structure des unités de temps supérieures.

Gestion du risque

Ratio risque / rendement fixe = 1:3

Pas de sur-levier

Aucune stratégie de martingale

Aucune stratégie de grid (grille)

Sessions tradées

Session de Londres

Session de New York

Fréquence de trading

1 à 4 trades maximum par semaine

La qualité avant la quantité — aucun trade forcé

Notes importantes & avertissement

Les performances et le drawdown varient selon les conditions du marché

Ce système est basé sur le timing, la structure du marché et des règles strictes

Votre compte de trading est sous votre entière responsabilité

Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs

Aucun pourcentage de profit n’est garanti

Tradez uniquement avec un capital que vous pouvez vous permettre de perdre

Votre risque = vos gains ou vos pertes

Ce service de signaux est destiné à des traders disciplinés, et non au jeu ou au trading émotionnel.

Ce groupe de signaux est fait pour vous si vous :