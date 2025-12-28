SignauxSections
Anthony Ellis

Challeng

Anthony Ellis
0 avis
Fiabilité
2 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 17%
ICMarketsSC-Live17
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
150
Bénéfice trades:
143 (95.33%)
Perte trades:
7 (4.67%)
Meilleure transaction:
19.12 GBP
Pire transaction:
-7.62 GBP
Bénéfice brut:
705.36 GBP (97 625 pips)
Perte brute:
-27.04 GBP (2 656 pips)
Gains consécutifs maximales:
95 (506.22 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
506.22 GBP (95)
Ratio de Sharpe:
1.05
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
2.25%
Dernier trade:
3 il y a des minutes
Trades par semaine:
102
Temps de détention moyen:
10 heures
Facteur de récupération:
25.72
Longs trades:
150 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
26.09
Rendement attendu:
4.52 GBP
Bénéfice moyen:
4.93 GBP
Perte moyenne:
-3.86 GBP
Pertes consécutives maximales:
6 (-26.37 GBP)
Perte consécutive maximale:
-26.37 GBP (6)
Croissance mensuelle:
16.96%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 GBP
Maximal:
26.37 GBP (0.59%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.59% (26.37 GBP)
Par fonds propres:
31.57% (1 472.02 GBP)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 150
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 875
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 96K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +19.12 GBP
Pire transaction: -8 GBP
Gains consécutifs maximales: 95
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +506.22 GBP
Perte consécutive maximale: -26.37 GBP

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live17" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
2.00 × 2
ICMarkets-Live14
4.05 × 63
ICMarketsSC-Live06
5.75 × 79
TradersWay-Live
13.00 × 1
Aucun avis
2025.12.28 12:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.28 12:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
