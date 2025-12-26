SignauxSections
Safdar Hayat

NewStart

Safdar Hayat
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -85%
DerivVU-Server-03
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
173
Bénéfice trades:
118 (68.20%)
Perte trades:
55 (31.79%)
Meilleure transaction:
34.50 USD
Pire transaction:
-129.58 USD
Bénéfice brut:
913.42 USD (1 981 315 pips)
Perte brute:
-1 199.29 USD (1 549 336 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (118.27 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
118.27 USD (17)
Ratio de Sharpe:
-0.08
Activité de trading:
122.59%
Charge de dépôt maximale:
123.48%
Dernier trade:
7 il y a des minutes
Trades par semaine:
173
Temps de détention moyen:
39 minutes
Facteur de récupération:
-0.81
Longs trades:
172 (99.42%)
Courts trades:
1 (0.58%)
Facteur de profit:
0.76
Rendement attendu:
-1.65 USD
Bénéfice moyen:
7.74 USD
Perte moyenne:
-21.81 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-43.77 USD)
Perte consécutive maximale:
-178.81 USD (2)
Croissance mensuelle:
-84.75%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
285.87 USD
Maximal:
350.91 USD (80.60%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
87.02% (350.91 USD)
Par fonds propres:
33.84% (11.60 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
Crash 300 Index 60
Crash 600 Index 58
Crash 500 Index 29
Crash 900 Index 18
Crash 150 Index 7
Crash 1000 Index 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
Crash 300 Index -30
Crash 600 Index -236
Crash 500 Index 31
Crash 900 Index -76
Crash 150 Index 17
Crash 1000 Index 8
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
Crash 300 Index 37K
Crash 600 Index 53K
Crash 500 Index 40K
Crash 900 Index -49K
Crash 150 Index 197K
Crash 1000 Index 154K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +34.50 USD
Pire transaction: -130 USD
Gains consécutifs maximales: 17
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +118.27 USD
Perte consécutive maximale: -43.77 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "DerivVU-Server-03" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

We try to give good 
Aucun avis
2025.12.27 14:38
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.26 20:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.26 13:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 12:11
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.12.26 12:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.26 12:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
