Trades:
173
Bénéfice trades:
118 (68.20%)
Perte trades:
55 (31.79%)
Meilleure transaction:
34.50 USD
Pire transaction:
-129.58 USD
Bénéfice brut:
913.42 USD (1 981 315 pips)
Perte brute:
-1 199.29 USD (1 549 336 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (118.27 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
118.27 USD (17)
Ratio de Sharpe:
-0.08
Activité de trading:
122.59%
Charge de dépôt maximale:
123.48%
Dernier trade:
7 il y a des minutes
Trades par semaine:
173
Temps de détention moyen:
39 minutes
Facteur de récupération:
-0.81
Longs trades:
172 (99.42%)
Courts trades:
1 (0.58%)
Facteur de profit:
0.76
Rendement attendu:
-1.65 USD
Bénéfice moyen:
7.74 USD
Perte moyenne:
-21.81 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-43.77 USD)
Perte consécutive maximale:
-178.81 USD (2)
Croissance mensuelle:
-84.75%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
285.87 USD
Maximal:
350.91 USD (80.60%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
87.02% (350.91 USD)
Par fonds propres:
33.84% (11.60 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|Crash 300 Index
|60
|Crash 600 Index
|58
|Crash 500 Index
|29
|Crash 900 Index
|18
|Crash 150 Index
|7
|Crash 1000 Index
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|Crash 300 Index
|-30
|Crash 600 Index
|-236
|Crash 500 Index
|31
|Crash 900 Index
|-76
|Crash 150 Index
|17
|Crash 1000 Index
|8
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|Crash 300 Index
|37K
|Crash 600 Index
|53K
|Crash 500 Index
|40K
|Crash 900 Index
|-49K
|Crash 150 Index
|197K
|Crash 1000 Index
|154K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +34.50 USD
Pire transaction: -130 USD
Gains consécutifs maximales: 17
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +118.27 USD
Perte consécutive maximale: -43.77 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "DerivVU-Server-03" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Aucun avis
30 USD par mois
-85%
0
0
USD
USD
84
USD
USD
1
0%
173
68%
123%
0.76
-1.65
USD
USD
87%
1:500