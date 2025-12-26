SignauxSections
Hasiholan Mangasitua Siboro

Beauty XAUUSD

Hasiholan Mangasitua Siboro
0 avis
Fiabilité
3 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 77%
Exness-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
23
Bénéfice trades:
20 (86.95%)
Perte trades:
3 (13.04%)
Meilleure transaction:
9.05 USD
Pire transaction:
-4.10 USD
Bénéfice brut:
85.77 USD (85 791 pips)
Perte brute:
-8.81 USD (8 808 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (38.76 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
38.76 USD (9)
Ratio de Sharpe:
1.01
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
7 il y a quelques jours
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
18.77
Longs trades:
13 (56.52%)
Courts trades:
10 (43.48%)
Facteur de profit:
9.74
Rendement attendu:
3.35 USD
Bénéfice moyen:
4.29 USD
Perte moyenne:
-2.94 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-4.10 USD)
Perte consécutive maximale:
-4.10 USD (1)
Croissance mensuelle:
76.96%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
4.10 USD (3.49%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.49% (4.10 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDm 23
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDm 77
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDm 77K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +9.05 USD
Pire transaction: -4 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +38.76 USD
Perte consécutive maximale: -4.10 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Aucun avis
2025.12.29 06:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.29 01:11
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.29 01:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 00:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.26 00:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
