Jaideep Bhattacharjee

FortiFX Gold Trader

Jaideep Bhattacharjee
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 -34%
Tickmill-Live02
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
293
Bénéfice trades:
89 (30.37%)
Perte trades:
204 (69.62%)
Meilleure transaction:
4.12 USD
Pire transaction:
-2.70 USD
Bénéfice brut:
86.41 USD (9 124 pips)
Perte brute:
-120.39 USD (10 726 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (10.09 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
10.60 USD (5)
Ratio de Sharpe:
-0.13
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
7 il y a quelques jours
Trades par semaine:
293
Temps de détention moyen:
19 secondes
Facteur de récupération:
-0.77
Longs trades:
148 (50.51%)
Courts trades:
145 (49.49%)
Facteur de profit:
0.72
Rendement attendu:
-0.12 USD
Bénéfice moyen:
0.97 USD
Perte moyenne:
-0.59 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-7.93 USD)
Perte consécutive maximale:
-8.71 USD (6)
Croissance mensuelle:
-33.98%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
34.73 USD
Maximal:
44.31 USD (40.44%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
40.44% (44.31 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 293
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -34
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -1.6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4.12 USD
Pire transaction: -3 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +10.09 USD
Perte consécutive maximale: -7.93 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live02" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarkets-Live06
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 6
Darwinex-Live
0.00 × 15
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
XM.COM-Real 20
0.00 × 2
Imperatum-Real
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 20
RoboForexEU-Pro
0.00 × 4
JFD-Live02
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.09 × 32
Pepperstone-Edge07
0.38 × 13
ICMarkets-Live02
0.47 × 15
ICMarkets-Live16
0.50 × 2
ICMarkets-Live14
0.73 × 15
Tickmill-Live09
1.00 × 1
Pepperstone-01
1.00 × 4
AdmiralMarkets-Live2
1.00 × 1
ICMarkets-Live05
1.10 × 10
AxioryAsia-02Live
1.20 × 10
60 plus...
FortiFX Gold Trader


Aucun avis
2025.12.25 08:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.24 07:20
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.24 07:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.24 07:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
