Kades Abdias Ben Mabiala

SP Wh

Kades Abdias Ben Mabiala
Fiabilité
7 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 -67%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
21
Bénéfice trades:
16 (76.19%)
Perte trades:
5 (23.81%)
Meilleure transaction:
4.18 GBP
Pire transaction:
-24.04 GBP
Bénéfice brut:
26.80 GBP (4 056 pips)
Perte brute:
-67.37 GBP (7 260 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (14.45 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
14.45 GBP (11)
Ratio de Sharpe:
-0.17
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
273.38%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
15
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
-0.60
Longs trades:
10 (47.62%)
Courts trades:
11 (52.38%)
Facteur de profit:
0.40
Rendement attendu:
-1.93 GBP
Bénéfice moyen:
1.68 GBP
Perte moyenne:
-13.47 GBP
Pertes consécutives maximales:
5 (-67.37 GBP)
Perte consécutive maximale:
-67.37 GBP (5)
Croissance mensuelle:
-32.31%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
55.02 GBP
Maximal:
67.37 GBP (76.79%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
76.62% (67.37 GBP)
Par fonds propres:
69.10% (53.52 GBP)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 11
NAS100 10
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 19
NAS100 -71
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 2.2K
NAS100 -5.4K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4.18 GBP
Pire transaction: -24 GBP
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +14.45 GBP
Perte consécutive maximale: -67.37 GBP

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-MT5-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 3
Darwinex-Live
0.32 × 19
Alpari-MT5
0.58 × 26
Eightcap-Live
0.85 × 61
ICMarkets-MT5
1.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
1.93 × 42
Pepperstone-MT5-Live01
2.38 × 1501
RealmsTech-Live
2.46 × 13
AdmiralMarkets-Live
3.30 × 77
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
4.00 × 1
ICMarkets-MT5-2
4.00 × 1
VantageFX-Live
4.40 × 10
Ava-Real 1-MT5
5.67 × 3
XMGlobal-MT5
7.33 × 6
XMGlobal-MT5 2
7.63 × 8
RoboForex-Pro
9.00 × 1
RoboForex-MetaTrader 5
9.33 × 9
ForexTimeFXTM-Live02
10.60 × 15
Coinexx-Live
10.90 × 40
AmanaCapital-Live
13.00 × 5
OctaFX-Real
22.00 × 1
2025.12.22 04:29
High current drawdown in 49% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 04:29
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.22 03:29
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 4.26% of days out of the 47 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 03:29
80% of trades performed within 2 days. This comprises 4.26% of days out of the 47 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 03:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 03:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
