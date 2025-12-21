- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
1
Bénéfice trades:
1 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
1 000 626.94 IDR
Pire transaction:
0.00 IDR
Bénéfice brut:
1 000 626.94 IDR (2 000 pips)
Perte brute:
-35 058.69 IDR
Gains consécutifs maximales:
1 (1 000 626.94 IDR)
Bénéfice consécutif maximal:
1 000 626.94 IDR (1)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
1 minute
Facteur de récupération:
27.54
Longs trades:
1 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
28.54
Rendement attendu:
1 000 626.94 IDR
Bénéfice moyen:
1 000 626.94 IDR
Perte moyenne:
0.00 IDR
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 IDR)
Perte consécutive maximale:
0.00 IDR (0)
Croissance mensuelle:
9.66%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
35 058.69 IDR
Maximal:
35 058.69 IDR (0.35%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 IDR)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 IDR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|97
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +1 000 626.94 IDR
Pire transaction: -0 IDR
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +1 000 626.94 IDR
Perte consécutive maximale: -0.00 IDR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.57 × 205
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
Aucun avis