Signaux / MetaTrader 5 / Dc 2
Shaka Mutaqin Arrifku

Dc 2

Shaka Mutaqin Arrifku
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real7
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1
Bénéfice trades:
1 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
1 000 626.94 IDR
Pire transaction:
0.00 IDR
Bénéfice brut:
1 000 626.94 IDR (2 000 pips)
Perte brute:
-35 058.69 IDR
Gains consécutifs maximales:
1 (1 000 626.94 IDR)
Bénéfice consécutif maximal:
1 000 626.94 IDR (1)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
1 minute
Facteur de récupération:
27.54
Longs trades:
1 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
28.54
Rendement attendu:
1 000 626.94 IDR
Bénéfice moyen:
1 000 626.94 IDR
Perte moyenne:
0.00 IDR
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 IDR)
Perte consécutive maximale:
0.00 IDR (0)
Croissance mensuelle:
9.66%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
35 058.69 IDR
Maximal:
35 058.69 IDR (0.35%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 IDR)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 IDR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1
1
1
1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 97
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 000 626.94 IDR
Pire transaction: -0 IDR
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +1 000 626.94 IDR
Perte consécutive maximale: -0.00 IDR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
FxPro-MT5
14.00 × 3
Exness-MT5Real3
15.57 × 205
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
Aucun avis
2025.12.21 14:14
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.21 14:14
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.21 14:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.21 14:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
