Francois Petrus Canosci

Japan 4

Francois Petrus Canosci
0 avis
32 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 -32%
Darwinex-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
802
Bénéfice trades:
544 (67.83%)
Perte trades:
258 (32.17%)
Meilleure transaction:
40.54 USD
Pire transaction:
-162.03 USD
Bénéfice brut:
1 527.43 USD (111 975 pips)
Perte brute:
-1 463.41 USD (146 371 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (68.17 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
114.73 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
11.07%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
33
Temps de détention moyen:
24 heures
Facteur de récupération:
0.12
Longs trades:
361 (45.01%)
Courts trades:
441 (54.99%)
Facteur de profit:
1.04
Rendement attendu:
0.08 USD
Bénéfice moyen:
2.81 USD
Perte moyenne:
-5.67 USD
Pertes consécutives maximales:
40 (-508.19 USD)
Perte consécutive maximale:
-508.19 USD (40)
Croissance mensuelle:
11.11%
Prévision annuelle:
134.84%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
537.12 USD
Maximal:
541.22 USD (53.90%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
51.90% (541.22 USD)
Par fonds propres:
12.48% (257.55 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 800
XAUUSD 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 227
XAUUSD -163
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY -17K
XAUUSD -16K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +40.54 USD
Pire transaction: -162 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 40
Bénéfice consécutif maximal: +68.17 USD
Perte consécutive maximale: -508.19 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FXCC-Live
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 6
ICMarkets-Live17
0.00 × 2
AtlanticPearl-Live 1
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 1
AxiTrader-US06-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 3
OneTrade-Real
0.00 × 1
XMTrading-Real 12
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
Monex-Server2
0.00 × 2
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 6
TurnkeyFX-Live
0.00 × 1
EGlobal-Cent4
0.13 × 15
ICMarkets-Live09
0.14 × 14
AxioryAsia-02Live
0.15 × 13
ICMarkets-Live06
0.18 × 33
ICMarkets-Live07
0.20 × 84
OrtegaCapital-Server
0.24 × 106
XM.COM-Real 7
0.47 × 19
CFHMarkets-Live1
0.49 × 63
Trades USDJPY. Makes good profits with little DD. Safe to use.
Aucun avis
2025.12.21 09:11
A large drawdown may occur on the account again
