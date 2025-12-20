SignauxSections
Shaka Mutaqin Arrifku

Dc 1

Shaka Mutaqin Arrifku
0 avis
Fiabilité
2 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 58%
Exness-MT5Real7
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
21
Bénéfice trades:
11 (52.38%)
Perte trades:
10 (47.62%)
Meilleure transaction:
1 003 169.84 IDR
Pire transaction:
-545 241.87 IDR
Bénéfice brut:
10 940 838.12 IDR (218 904 pips)
Perte brute:
-5 155 642.97 IDR (101 421 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (5 950 597.81 IDR)
Bénéfice consécutif maximal:
5 950 597.81 IDR (6)
Ratio de Sharpe:
0.35
Activité de trading:
98.81%
Charge de dépôt maximale:
15.18%
Dernier trade:
20 il y a des minutes
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
1.89
Longs trades:
16 (76.19%)
Courts trades:
5 (23.81%)
Facteur de profit:
2.12
Rendement attendu:
275 485.48 IDR
Bénéfice moyen:
994 621.65 IDR
Perte moyenne:
-515 564.30 IDR
Pertes consécutives maximales:
6 (-3 023 157.08 IDR)
Perte consécutive maximale:
-3 023 157.08 IDR (6)
Croissance mensuelle:
57.85%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 076 417.31 IDR
Maximal:
3 058 215.48 IDR (23.71%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
23.60% (3 044 196.34 IDR)
Par fonds propres:
0.97% (142 934.56 IDR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 21
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 583
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 117K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 003 169.84 IDR
Pire transaction: -545 242 IDR
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +5 950 597.81 IDR
Perte consécutive maximale: -3 023 157.08 IDR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
FxPro-MT5
14.00 × 3
Exness-MT5Real3
15.57 × 205
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
Aucun avis
2025.12.22 00:26
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:2000
2025.12.20 07:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.20 07:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Dc 1
50 USD par mois
58%
0
0
USD
16M
IDR
2
0%
21
52%
99%
2.12
275 485.48
IDR
24%
1:200
Copier

