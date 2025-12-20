SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Gw002
Li Min Lin

Gw002

Li Min Lin
0 avis
4 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 9%
GinzoNetwork-Trade
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 262
Bénéfice trades:
1 468 (64.89%)
Perte trades:
794 (35.10%)
Meilleure transaction:
7 581.60 USD
Pire transaction:
-2 022.00 USD
Bénéfice brut:
102 708.71 USD (713 724 pips)
Perte brute:
-57 645.67 USD (681 636 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (205.07 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
17 109.67 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.02%
Dernier trade:
10 il y a des heures
Trades par semaine:
510
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
2.85
Longs trades:
1 118 (49.43%)
Courts trades:
1 144 (50.57%)
Facteur de profit:
1.78
Rendement attendu:
19.92 USD
Bénéfice moyen:
69.97 USD
Perte moyenne:
-72.60 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-15 794.04 USD)
Perte consécutive maximale:
-15 794.04 USD (14)
Croissance mensuelle:
9.26%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
15 794.04 USD (2.97%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.10% (15 794.04 USD)
Par fonds propres:
0.01% (58.88 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.UScent 2262
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.UScent 45K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.UScent 32K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +7 581.60 USD
Pire transaction: -2 022 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 14
Bénéfice consécutif maximal: +205.07 USD
Perte consécutive maximale: -15 794.04 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "GinzoNetwork-Trade" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

forge ahead
Aucun avis
2025.12.20 03:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.20 03:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire