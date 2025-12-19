SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Gold Tower
Arnold Reyes

Gold Tower

Arnold Reyes
0 avis
Fiabilité
2 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 12%
Exness-Real17
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
42
Bénéfice trades:
31 (73.80%)
Perte trades:
11 (26.19%)
Meilleure transaction:
8.15 USD
Pire transaction:
-12.64 USD
Bénéfice brut:
73.57 USD (34 160 pips)
Perte brute:
-43.03 USD (14 957 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (28.29 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
28.29 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.20
Activité de trading:
19.26%
Charge de dépôt maximale:
6.48%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
28
Temps de détention moyen:
14 minutes
Facteur de récupération:
1.63
Longs trades:
16 (38.10%)
Courts trades:
26 (61.90%)
Facteur de profit:
1.71
Rendement attendu:
0.73 USD
Bénéfice moyen:
2.37 USD
Perte moyenne:
-3.91 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-16.73 USD)
Perte consécutive maximale:
-16.73 USD (3)
Croissance mensuelle:
12.45%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
18.75 USD
Maximal:
18.75 USD (7.64%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.64% (18.75 USD)
Par fonds propres:
1.15% (3.12 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 38
GBPUSD 2
EURUSD 1
USDJPY 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 35
GBPUSD -7
EURUSD 1
USDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 19K
GBPUSD -277
EURUSD 70
USDJPY 103
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +8.15 USD
Pire transaction: -13 USD
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +28.29 USD
Perte consécutive maximale: -16.73 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real17" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 1
Exness-Real17
0.57 × 1194
Exness-Real4
1.11 × 9
Exness-Real18
1.63 × 102
Exness-Real16
3.12 × 41
VantageInternational-Demo
3.50 × 2
ICMarketsSC-Live11
4.60 × 5
HFMarketsSV-Live Server 3
5.59 × 96
Exness-Real9
9.42 × 121
XMTrading-Real 12
10.00 × 1
RoboForex-ProCent-5
13.78 × 51
Axi-US18-Live
17.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
22.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
23.74 × 295
RoboForex-ProCent-8
72.59 × 37
Gold Tower:

- Trading only Gold / XAUUSD

- A trading EA with a good room for SL, short TP and a trailing SL. 

- No Martingale

- No Grid

- No Recovery

- No Steplot


Good spreads, instant deposit and withdrawals:

https://one.exnessonelink.com/a/hmsk4j12ml


You may contact me on Telegram:

t.me/rocketfinder


Aucun avis
2025.12.19 17:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
