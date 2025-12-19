SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / The killer Prime
Donatien Kamel Junior Ndikum Noupayo

The killer Prime

Donatien Kamel Junior Ndikum Noupayo
0 avis
Fiabilité
11 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 25%
Axi-US51-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
126
Bénéfice trades:
102 (80.95%)
Perte trades:
24 (19.05%)
Meilleure transaction:
29.71 USD
Pire transaction:
-48.66 USD
Bénéfice brut:
438.11 USD (31 223 pips)
Perte brute:
-189.67 USD (9 351 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (92.07 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
100.65 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.24
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.58%
Dernier trade:
41 il y a des minutes
Trades par semaine:
54
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
4.22
Longs trades:
78 (61.90%)
Courts trades:
48 (38.10%)
Facteur de profit:
2.31
Rendement attendu:
1.97 USD
Bénéfice moyen:
4.30 USD
Perte moyenne:
-7.90 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-12.36 USD)
Perte consécutive maximale:
-48.66 USD (1)
Croissance mensuelle:
13.42%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.80 USD
Maximal:
58.87 USD (9.51%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.26% (58.87 USD)
Par fonds propres:
1.14% (14.14 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 63
XAUUSD 42
EURUSD 21
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 26
XAUUSD 194
EURUSD 29
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 1.6K
XAUUSD 20K
EURUSD 599
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +29.71 USD
Pire transaction: -49 USD
Gains consécutifs maximales: 16
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +92.07 USD
Perte consécutive maximale: -12.36 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Axi-US51-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

A signal for test!
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
The killer Prime
30 USD par mois
25%
0
0
USD
1.2K
USD
11
99%
126
80%
100%
2.30
1.97
USD
5%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.