- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|33
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|1.3K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live17" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|2.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|4.05 × 63
|
ICMarketsSC-Live06
|5.75 × 79
|
TradersWay-Live
|13.00 × 1
The Gold Oracle
M1 & M5 Gold Trading Signals (XAUUSD)
The Gold Oracle delivers high-precision buy & sell signals on XAUUSD, using M5 for market direction and M1 for exact scalping entries.
Built for performance — not gambling.
▫️ Deep technical analysis
▫️ Automatic news filtering
▫️ Volatility-adaptive market conditions
⚙️ No martingale. No grid. No risky strategies.
Only clean, intelligent trading logic.
🔹 ECN account required (low spread & fast execution)
🔹 Works with small accounts (from $50, 1:500 leverage)
🔹 Clear TP & controlled risk
🔹 One-direction trading only
📈 Monthly profit potential: 50% – 400%+ (market-dependent)
📉 Maximum drawdown: 25–35% over 2 years
Simple signals. Professional logic. Gold only.