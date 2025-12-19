SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / LavaTrade
Tri Lestiana

LavaTrade

Tri Lestiana
0 avis
Fiabilité
6 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 33%
Exness-MT5Real8
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
141
Bénéfice trades:
95 (67.37%)
Perte trades:
46 (32.62%)
Meilleure transaction:
274 395.97 IDR
Pire transaction:
-457 650.23 IDR
Bénéfice brut:
6 631 815.58 IDR (17 335 849 pips)
Perte brute:
-4 129 334.92 IDR (202 932 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (1 183 624.31 IDR)
Bénéfice consécutif maximal:
1 183 624.31 IDR (9)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.39%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
34
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
3.92
Longs trades:
92 (65.25%)
Courts trades:
49 (34.75%)
Facteur de profit:
1.61
Rendement attendu:
17 748.09 IDR
Bénéfice moyen:
69 808.59 IDR
Perte moyenne:
-89 768.15 IDR
Pertes consécutives maximales:
13 (-318 481.34 IDR)
Perte consécutive maximale:
-564 412.55 IDR (2)
Croissance mensuelle:
27.52%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
145 399.57 IDR
Maximal:
639 128.74 IDR (11.13%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.56% (639 128.27 IDR)
Par fonds propres:
0.94% (99 037.51 IDR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 89
EURUSD 42
BTCUSD 1
GBPUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 325
EURUSD -3
BTCUSD 2
GBPUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 204K
EURUSD 133
BTCUSD 16K
GBPUSD 68
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +274 395.97 IDR
Pire transaction: -457 650 IDR
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +1 183 624.31 IDR
Perte consécutive maximale: -318 481.34 IDR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
Alpari-MT5
0.00 × 10
ICMarketsSC-MT5-4
0.56 × 759
ForexClub-MT5 Real Server
0.90 × 21
FPMarketsLLC-Live
1.13 × 53
Exness-MT5Real15
1.15 × 299
ICTrading-MT5-4
1.22 × 226
GOMarketsMU-Live
1.50 × 26
Pepperstone-MT5-Live01
1.62 × 66
Exness-MT5Real12
1.73 × 63
PlexyTrade-Server01
2.00 × 1
OctaFX-Real2
3.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
3.34 × 311
Exness-MT5Real
3.87 × 31
Exness-MT5Real11
4.00 × 11
Exness-MT5Real7
4.86 × 70
Exness-MT5Real28
5.00 × 9
Ava-Real 1-MT5
5.42 × 19
Exness-MT5Real6
5.62 × 55
15 plus...
XAU/USD 

Low Risk Scaling Strategy
Follow the trend


Aucun avis
2025.12.19 09:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 09:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
LavaTrade
30 USD par mois
33%
0
0
USD
11M
IDR
6
0%
141
67%
100%
1.60
17 748.09
IDR
7%
1:500
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.