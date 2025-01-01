SignauxSections
404

Malheureusement, PreciseTrading le signal est désactivé et indisponible

Le fournisseur a désactivé ce signal. Cependant, l'énorme base de données d'autres signaux et fournisseurs actifs reste à votre disposition. Sélectionnez le plus approprié, connectez-vous et laissez votre terminal copier les trades automatiquement.

Sélectionnez un nouveau signal

Vous pouvez consulter d'autres signaux 4 MetaTrader:

Gold pro
Croissance
4 145%
Abonnés
31
Semaines
44
Trades
918
Gagner
78%
Facteur de profit
1.84
DD max.
52%
Scalp IC Markets ECN
Croissance
6 152%
Abonnés
1
Semaines
331
Trades
2063
Gagner
72%
Facteur de profit
1.91
DD max.
38%
Annic
Croissance
2 393%
Abonnés
1
Semaines
229
Trades
1000
Gagner
78%
Facteur de profit
3.44
DD max.
30%
Turtle One
Croissance
258%
Abonnés
10
Semaines
50
Trades
325
Gagner
80%
Facteur de profit
1.58
DD max.
19%
Ronin47 8E AUDCAD Since July 2024 Set 2
Croissance
935%
Abonnés
10
Semaines
77
Trades
3247
Gagner
81%
Facteur de profit
3.73
DD max.
41%
Niguru GBP
Croissance
16 617%
Abonnés
0
Semaines
146
Trades
1261
Gagner
88%
Facteur de profit
2.22
DD max.
39%
MCA100
Croissance
1 154%
Abonnés
12
Semaines
110
Trades
316
Gagner
55%
Facteur de profit
1.59
DD max.
35%
My Authors Programs
Croissance
494%
Abonnés
8
Semaines
37
Trades
762
Gagner
91%
Facteur de profit
2.58
DD max.
16%
ATong
Croissance
5 068%
Abonnés
0
Semaines
244
Trades
7903
Gagner
76%
Facteur de profit
1.55
DD max.
28%
MultiWay ICM
Croissance
537%
Abonnés
14
Semaines
101
Trades
917
Gagner
74%
Facteur de profit
2.06
DD max.
28%

Pas de signaux appropriés ?
Sélectionnez et abonnez-vous
à l'un des 2856 signaux disponibles
pour MetaTrader 4

L'abonné accepte tous les risques d'exécution lors de l’abonnement à un signal. Les statistiques historiques ne peuvent garantir aucune rentabilité dans le futur.