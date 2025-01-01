Signaux / PreciseTrading
Malheureusement, PreciseTrading le signal est désactivé et indisponible
Le fournisseur a désactivé ce signal. Cependant, l'énorme base de données d'autres signaux et fournisseurs actifs reste à votre disposition. Sélectionnez le plus approprié, connectez-vous et laissez votre terminal copier les trades automatiquement.Sélectionnez un nouveau signal
Vous pouvez consulter d'autres signaux 4 MetaTrader:
- Croissance
- 4 145%
- Abonnés
- 31
- Semaines
- 44
- Trades
- 918
- Gagner
- 78%
- Facteur de profit
- 1.84
- DD max.
- 52%
- Croissance
- 6 152%
- Abonnés
- 1
- Semaines
- 331
- Trades
- 2063
- Gagner
- 72%
- Facteur de profit
- 1.91
- DD max.
- 38%
- Croissance
- 2 393%
- Abonnés
- 1
- Semaines
- 229
- Trades
- 1000
- Gagner
- 78%
- Facteur de profit
- 3.44
- DD max.
- 30%
- Croissance
- 258%
- Abonnés
- 10
- Semaines
- 50
- Trades
- 325
- Gagner
- 80%
- Facteur de profit
- 1.58
- DD max.
- 19%
- Croissance
- 935%
- Abonnés
- 10
- Semaines
- 77
- Trades
- 3247
- Gagner
- 81%
- Facteur de profit
- 3.73
- DD max.
- 41%
- Croissance
- 16 617%
- Abonnés
- 0
- Semaines
- 146
- Trades
- 1261
- Gagner
- 88%
- Facteur de profit
- 2.22
- DD max.
- 39%
- Croissance
- 1 154%
- Abonnés
- 12
- Semaines
- 110
- Trades
- 316
- Gagner
- 55%
- Facteur de profit
- 1.59
- DD max.
- 35%
- Croissance
- 494%
- Abonnés
- 8
- Semaines
- 37
- Trades
- 762
- Gagner
- 91%
- Facteur de profit
- 2.58
- DD max.
- 16%
- Croissance
- 5 068%
- Abonnés
- 0
- Semaines
- 244
- Trades
- 7903
- Gagner
- 76%
- Facteur de profit
- 1.55
- DD max.
- 28%
- Croissance
- 537%
- Abonnés
- 14
- Semaines
- 101
- Trades
- 917
- Gagner
- 74%
- Facteur de profit
- 2.06
- DD max.
- 28%
L'abonné accepte tous les risques d'exécution lors de l’abonnement à un signal. Les statistiques historiques ne peuvent garantir aucune rentabilité dans le futur.