Victor Onyemaech

RIAFX

Victor Onyemaech
0 avis
Fiabilité
2 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 5%
ICMarketsSC-Live17
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
29
Bénéfice trades:
23 (79.31%)
Perte trades:
6 (20.69%)
Meilleure transaction:
2.28 USD
Pire transaction:
-4.27 USD
Bénéfice brut:
13.54 USD (1 348 pips)
Perte brute:
-7.07 USD (378 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (3.75 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
6.58 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.21
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
3.63%
Dernier trade:
22 il y a des minutes
Trades par semaine:
25
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
0.99
Longs trades:
11 (37.93%)
Courts trades:
18 (62.07%)
Facteur de profit:
1.92
Rendement attendu:
0.22 USD
Bénéfice moyen:
0.59 USD
Perte moyenne:
-1.18 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-6.56 USD)
Perte consécutive maximale:
-6.56 USD (3)
Croissance mensuelle:
5.18%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
6.56 USD (4.99%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.99% (6.56 USD)
Par fonds propres:
1.25% (1.63 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 17
USDJPY 8
XAUUSD 2
AUDCAD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 5
USDJPY 0
XAUUSD 3
AUDCAD -2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 627
USDJPY 152
XAUUSD 329
AUDCAD -138
200 400 600
200 400 600
200 400 600
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2.28 USD
Pire transaction: -4 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +3.75 USD
Perte consécutive maximale: -6.56 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live17" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FBS-Real-5
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.08 × 26
ICMarketsSC-Live17
0.11 × 162
ICMarketsSC-Live14
0.24 × 17
ICMarketsSC-Live32
0.59 × 150
ICMarketsSC-Live12
0.83 × 6
ICMarketsSC-Live10
1.02 × 1019
ICMarketsSC-Live33
1.16 × 434
Pepperstone-Edge07
1.30 × 20
ICMarkets-Live03
1.33 × 3
RoboForex-ECN
1.42 × 501
RSGFinance-Live
2.54 × 26
TradersWay-Live
3.14 × 14
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
3.24 × 21
PlaceATrade-Real-4
3.63 × 288
ICMarkets-Live14
3.65 × 72
XMGlobal-Real 35
4.32 × 22
ICMarketsSC-Live06
4.96 × 93
QATALYXT THE BIG DEAL
TERMS
✅ Manual trading/EA
✅ Profit 80-200% ROI monthly.
✅ Risk level 2-3.
✅ Max loss- use maximum stop out level of 45% of capital. 
✅ Guarantee: 100%.
HOW TO COPY

✅ $1000 and above.. preferably 3000$.
✅ Copy type- copy in proportion, don't omit.
 
contact us via whatsapp @+234 7018739794
Aucun avis
2025.12.19 07:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 07:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Copier

