Aleksandr Kolesnichenko

Winner 777

Aleksandr Kolesnichenko
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 530%
RoboForex-Pro
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
118
Bénéfice trades:
94 (79.66%)
Perte trades:
24 (20.34%)
Meilleure transaction:
109.50 USD
Pire transaction:
-35.90 USD
Bénéfice brut:
1 026.13 USD (23 966 pips)
Perte brute:
-82.09 USD (1 950 pips)
Gains consécutifs maximales:
62 (837.71 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
837.71 USD (62)
Ratio de Sharpe:
0.24
Activité de trading:
92.50%
Charge de dépôt maximale:
39.17%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
119
Temps de détention moyen:
50 minutes
Facteur de récupération:
26.30
Longs trades:
10 (8.47%)
Courts trades:
108 (91.53%)
Facteur de profit:
12.50
Rendement attendu:
8.00 USD
Bénéfice moyen:
10.92 USD
Perte moyenne:
-3.42 USD
Pertes consécutives maximales:
21 (-8.15 USD)
Perte consécutive maximale:
-35.90 USD (1)
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
35.90 USD (3.53%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.53% (35.90 USD)
Par fonds propres:
0.33% (3.40 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 71
XAUUSD 47
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 52
XAUUSD 892
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 5.2K
XAUUSD 17K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +109.50 USD
Pire transaction: -36 USD
Gains consécutifs maximales: 62
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +837.71 USD
Perte consécutive maximale: -8.15 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-Pro" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ForexTrend-Trade7
0.00 × 1
FXPRIMUS-Live-3
0.00 × 74
ForexTimeFXTM-Pro
0.00 × 38
SmartFxpro-Live5
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
EGlobal-Classic3
0.00 × 18
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 4
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 7
USGFX-Live
0.00 × 4
TorrentFX-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 24
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 3
GerchikCo-Gerchik and Co Ltd.
0.00 × 15
SimpleFX-LiveUK
0.00 × 58
GPP-Live
0.00 × 1
ICMCapitalUK-Real
0.00 × 4
GFXInternational-Live
0.00 × 2
ForexChief-DirectFX
0.00 × 4
LCG-Live2
0.00 × 3
TegasFX-Live-UK
0.00 × 2
KTM-Live
0.00 × 5
XMTrading-Real 31
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 41
AxiTrader-US03-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 51
441 plus...
Aucun avis
2025.12.19 06:20
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.19 06:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 06:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.