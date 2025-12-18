SignauxSections
Raza Hamid Manurung

Arif Manurung 2022

Raza Hamid Manurung
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real6
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
37
Bénéfice trades:
26 (70.27%)
Perte trades:
11 (29.73%)
Meilleure transaction:
4.96 USD
Pire transaction:
-15.07 USD
Bénéfice brut:
43.87 USD (20 363 pips)
Perte brute:
-67.70 USD (17 457 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (39.47 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
39.47 USD (24)
Ratio de Sharpe:
-0.15
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
1122 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
-0.38
Longs trades:
12 (32.43%)
Courts trades:
25 (67.57%)
Facteur de profit:
0.65
Rendement attendu:
-0.64 USD
Bénéfice moyen:
1.69 USD
Perte moyenne:
-6.15 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-48.58 USD)
Perte consécutive maximale:
-48.58 USD (6)
Croissance mensuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
23.83 USD
Maximal:
63.31 USD (72.54%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDm 21
BTCUSDm 11
EURUSDm 2
GBPUSDm 2
ETHUSDm 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDm -17
BTCUSDm 1
EURUSDm 0
GBPUSDm -8
ETHUSDm 0
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDm -755
BTCUSDm 4.2K
EURUSDm 5
GBPUSDm -166
ETHUSDm -372
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4.96 USD
Pire transaction: -15 USD
Gains consécutifs maximales: 24
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +39.47 USD
Perte consécutive maximale: -48.58 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.12.19 00:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 1122 days
