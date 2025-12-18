- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
36
Bénéfice trades:
14 (38.88%)
Perte trades:
22 (61.11%)
Meilleure transaction:
126 129.95 IDR
Pire transaction:
-136 918.14 IDR
Bénéfice brut:
740 183.29 IDR (6 585 pips)
Perte brute:
-1 698 695.80 IDR (7 536 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (514 428.30 IDR)
Bénéfice consécutif maximal:
514 428.30 IDR (11)
Ratio de Sharpe:
-0.17
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
1072 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
6 minutes
Facteur de récupération:
-0.77
Longs trades:
15 (41.67%)
Courts trades:
21 (58.33%)
Facteur de profit:
0.44
Rendement attendu:
-26 625.35 IDR
Bénéfice moyen:
52 870.24 IDR
Perte moyenne:
-77 213.45 IDR
Pertes consécutives maximales:
13 (-333 657.14 IDR)
Perte consécutive maximale:
-628 921.82 IDR (7)
Croissance mensuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
958 512.51 IDR
Maximal:
1 244 167.89 IDR (36.56%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 IDR)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 IDR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|36
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-97
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-951
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +126 129.95 IDR
Pire transaction: -136 918 IDR
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +514 428.30 IDR
Perte consécutive maximale: -333 657.14 IDR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|12.19 × 4265
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real7
|21.07 × 14
|
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
|
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
Aucun avis