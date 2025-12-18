SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Arif Manurung_2023
Raza Hamid Manurung

Arif Manurung_2023

Raza Hamid Manurung
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real8
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
36
Bénéfice trades:
14 (38.88%)
Perte trades:
22 (61.11%)
Meilleure transaction:
126 129.95 IDR
Pire transaction:
-136 918.14 IDR
Bénéfice brut:
740 183.29 IDR (6 585 pips)
Perte brute:
-1 698 695.80 IDR (7 536 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (514 428.30 IDR)
Bénéfice consécutif maximal:
514 428.30 IDR (11)
Ratio de Sharpe:
-0.17
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
1072 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
6 minutes
Facteur de récupération:
-0.77
Longs trades:
15 (41.67%)
Courts trades:
21 (58.33%)
Facteur de profit:
0.44
Rendement attendu:
-26 625.35 IDR
Bénéfice moyen:
52 870.24 IDR
Perte moyenne:
-77 213.45 IDR
Pertes consécutives maximales:
13 (-333 657.14 IDR)
Perte consécutive maximale:
-628 921.82 IDR (7)
Croissance mensuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
958 512.51 IDR
Maximal:
1 244 167.89 IDR (36.56%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 IDR)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 IDR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 36
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -97
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -951
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +126 129.95 IDR
Pire transaction: -136 918 IDR
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +514 428.30 IDR
Perte consécutive maximale: -333 657.14 IDR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
12.19 × 4265
Opogroup-Server1
15.63 × 24
Exness-MT5Real7
21.07 × 14
Exness-MT5Real6
21.80 × 5
RoboForex-ECN
23.19 × 32
Aucun avis
2025.12.19 00:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 1072 days
