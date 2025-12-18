SignauxSections
Felix Itaman Uwamusi

ADACOM FE

Felix Itaman Uwamusi
0 avis
0 / 0 USD
0%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
0
Bénéfice trades:
0 (0.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
0.00 EUR
Pire transaction:
0.00 EUR
Bénéfice brut:
0.00 EUR
Perte brute:
0.00 EUR
Gains consécutifs maximales:
0 (0.00 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
0.00 EUR (0)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
0 (0.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
0.00 EUR
Bénéfice moyen:
0.00 EUR
Perte moyenne:
0.00 EUR
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 EUR)
Perte consécutive maximale:
0.00 EUR (0)
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
0.00 EUR (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 EUR)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 EUR)

Distribution

Pas de données

  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +0.00 EUR
Pire transaction: -0 EUR
Gains consécutifs maximales: 0
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +0.00 EUR
Perte consécutive maximale: -0.00 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsEU-MT5-5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

📊 ADACOM FE – Low-Risk Smart Growth Signal

This signal is designed for traders who value capital protection, consistency, and steady growth over risky high-return strategies. The focus is on disciplined risk management, clean execution, and long-term sustainability.

🔐 Risk Management Philosophy

Risk control is the core of this signal. Every trade is executed with predefined limits to protect capital and maintain stable performance.

  • Risk per trade: Max 1%

  • Fixed lot size: 0.01

  • Maximum open trades: 1 at a time

  • No martingale, no grid, no hedging

📉 Stop Loss & Take Profit

All trades are protected with hard stop-loss and take-profit levels.

  • Stop Loss: 10 – 20 pips

  • Take Profit: 20 – 40 pips

  • Risk-Reward Ratio: Minimum 1:2

🛑 Loss Protection Rules

Strict daily and weekly limits are applied to preserve account health and signal stability.

  • Daily loss limit: Max 3%

  • Weekly loss limit: Max 6–8%

  • Maximum drawdown: 10%

Trading is paused immediately once limits are reached.

💱 Trading Instruments

Only stable, low-spread major pairs are traded.

  • EURUSD

  • GBPUSD

  • USDJPY

❌ No gold, crypto, indices, or high-volatility instruments.

⏰ Trading Sessions

Trades are placed only during optimal liquidity periods.

  • London Session

  • New York Session

High-impact news periods are avoided.

🎯 Who This Signal Is For

  • Traders seeking low drawdown

  • Beginners and conservative investors

  • Accounts starting from $100

  • Long-term signal followers

⚠️ Important Notes

  • This is a real account signal

  • Growth is steady, not aggressive

  • Past performance does not guarantee future results

📈 Goal: Consistent performance, capital protection, and long-term account growth.


Aucun avis
2025.12.18 14:05
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.18 14:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.18 14:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
