SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Ajie Dimas Pranata
Ajie Dimas Pranata

0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 34%
Exness-MT5Real38
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
274
Bénéfice trades:
208 (75.91%)
Perte trades:
66 (24.09%)
Meilleure transaction:
3 111 646.81 IDR
Pire transaction:
-2 975 550.16 IDR
Bénéfice brut:
22 943 417.16 IDR (43 951 440 pips)
Perte brute:
-12 832 604.36 IDR (298 658 pips)
Gains consécutifs maximales:
53 (2 035 792.38 IDR)
Bénéfice consécutif maximal:
4 329 454.73 IDR (15)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
5.10%
Charge de dépôt maximale:
12.35%
Dernier trade:
22 il y a des minutes
Trades par semaine:
254
Temps de détention moyen:
7 minutes
Facteur de récupération:
2.60
Longs trades:
129 (47.08%)
Courts trades:
145 (52.92%)
Facteur de profit:
1.79
Rendement attendu:
36 900.78 IDR
Bénéfice moyen:
110 304.89 IDR
Perte moyenne:
-194 433.40 IDR
Pertes consécutives maximales:
15 (-1 157 296.06 IDR)
Perte consécutive maximale:
-3 884 140.69 IDR (6)
Croissance mensuelle:
33.70%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
767 510.97 IDR
Maximal:
3 884 140.69 IDR (10.04%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.04% (3 884 140.69 IDR)
Par fonds propres:
16.57% (6 017 251.79 IDR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 254
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.3K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 5.9K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +3 111 646.81 IDR
Pire transaction: -2 975 550 IDR
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +2 035 792.38 IDR
Perte consécutive maximale: -1 157 296.06 IDR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real38" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-ECN
0.00 × 1
RoboForex-Pro
14.00 × 3
Aucun avis
2025.12.22 00:26
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.12.19 07:20
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.18 15:05
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.18 15:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.18 15:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 14:05
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.18 14:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.18 14:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
