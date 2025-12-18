- Croissance
Trades:
274
Bénéfice trades:
208 (75.91%)
Perte trades:
66 (24.09%)
Meilleure transaction:
3 111 646.81 IDR
Pire transaction:
-2 975 550.16 IDR
Bénéfice brut:
22 943 417.16 IDR (43 951 440 pips)
Perte brute:
-12 832 604.36 IDR (298 658 pips)
Gains consécutifs maximales:
53 (2 035 792.38 IDR)
Bénéfice consécutif maximal:
4 329 454.73 IDR (15)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
5.10%
Charge de dépôt maximale:
12.35%
Dernier trade:
22 il y a des minutes
Trades par semaine:
254
Temps de détention moyen:
7 minutes
Facteur de récupération:
2.60
Longs trades:
129 (47.08%)
Courts trades:
145 (52.92%)
Facteur de profit:
1.79
Rendement attendu:
36 900.78 IDR
Bénéfice moyen:
110 304.89 IDR
Perte moyenne:
-194 433.40 IDR
Pertes consécutives maximales:
15 (-1 157 296.06 IDR)
Perte consécutive maximale:
-3 884 140.69 IDR (6)
Croissance mensuelle:
33.70%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
767 510.97 IDR
Maximal:
3 884 140.69 IDR (10.04%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.04% (3 884 140.69 IDR)
Par fonds propres:
16.57% (6 017 251.79 IDR)
Distribution
Symbole
Transactions
Sell
Buy
XAUUSD
254
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole
Bénéfice brut, USD
Perte, USD
Profit, USD
XAUUSD
1.3K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole
Bénéfice brut, pips
Perte, pips
Profit, pips
XAUUSD
5.9K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real38" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
0.00 × 1
|0.00 × 1
|
14.00 × 3
|14.00 × 3
Aucun avis
