Trades:
1
Bénéfice trades:
0 (0.00%)
Perte trades:
1 (100.00%)
Meilleure transaction:
0.00 USD
Pire transaction:
-3.42 USD
Bénéfice brut:
0.00 USD
Perte brute:
-3.42 USD (171 pips)
Gains consécutifs maximales:
0 (0.00 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
0.00 USD (0)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
132.62%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
36 minutes
Facteur de récupération:
-1.00
Longs trades:
0 (0.00%)
Courts trades:
1 (100.00%)
Facteur de profit:
0.00
Rendement attendu:
-3.42 USD
Bénéfice moyen:
0.00 USD
Perte moyenne:
-3.42 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-3.42 USD)
Perte consécutive maximale:
-3.42 USD (1)
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3.42 USD
Maximal:
3.42 USD (9.77%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.23% (-0.00 USD)
Par fonds propres:
47.78% (71.66 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-3
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-171
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
Meilleure transaction: +0.00 USD
Pire transaction: -3 USD
Gains consécutifs maximales: 0
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +0.00 USD
Perte consécutive maximale: -3.42 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 15" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
此帳號用於紀錄交易結果
請各位不要進行跟單交易
此處不會分享任何的消息
若有跟單請自行評估風險
本人不負責任何損失收益
單純交流可以留言
看到後會盡力回覆
Aucun avis
