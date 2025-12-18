SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / RON7808318
KAUSER AHMED

RON7808318

KAUSER AHMED
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN
1:300
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
29
Bénéfice trades:
21 (72.41%)
Perte trades:
8 (27.59%)
Meilleure transaction:
4.55 USD
Pire transaction:
-5.62 USD
Bénéfice brut:
20.60 USD (2 071 pips)
Perte brute:
-28.00 USD (2 755 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (5.34 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
7.83 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.00
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
1164 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
-0.55
Longs trades:
9 (31.03%)
Courts trades:
20 (68.97%)
Facteur de profit:
0.74
Rendement attendu:
-0.26 USD
Bénéfice moyen:
0.98 USD
Perte moyenne:
-3.50 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-8.22 USD)
Perte consécutive maximale:
-8.22 USD (2)
Croissance mensuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
7.40 USD
Maximal:
13.38 USD (121.86%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 29
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD -7
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD -684
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4.55 USD
Pire transaction: -6 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +5.34 USD
Perte consécutive maximale: -8.22 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.08 × 24
Tickmill-Live
0.32 × 22
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
RoboMarketsDE-ECN
0.50 × 2
Alpari-MT5
0.58 × 12
ICMarketsSC-MT5
0.62 × 555
TitanFX-MT5-01
0.67 × 3
RoboForex-ECN
0.68 × 471
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
BlackBullMarkets-Live
0.97 × 136
ICMarketsSC-MT5-2
1.13 × 16
ICMarketsEU-MT5-2
1.49 × 90
Alpari-Real01
2.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
2.00 × 1
Exness-MT5Real28
2.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
2.29 × 14
AdmiralMarkets-Live
2.45 × 259
Pepperstone-MT5-Live01
2.67 × 3
VantageInternational-Live
3.04 × 258
AKFXFinancial-MT5Live-2
3.27 × 15
GMI3-Real
3.33 × 6
FPMarkets-Live
3.55 × 11
15 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.12.18 05:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.18 05:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 1163 days
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire