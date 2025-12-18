SignauxSections
Hung Thinh Nguyen

Mr Midas

Hung Thinh Nguyen
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 22%
PUPrime-Live 4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
94
Bénéfice trades:
75 (79.78%)
Perte trades:
19 (20.21%)
Meilleure transaction:
21.96 USD
Pire transaction:
-9.13 USD
Bénéfice brut:
255.75 USD (74 622 pips)
Perte brute:
-33.10 USD (3 300 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (130.57 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
130.57 USD (20)
Ratio de Sharpe:
0.48
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
4.33%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
94
Temps de détention moyen:
23 minutes
Facteur de récupération:
13.55
Longs trades:
22 (23.40%)
Courts trades:
72 (76.60%)
Facteur de profit:
7.73
Rendement attendu:
2.37 USD
Bénéfice moyen:
3.41 USD
Perte moyenne:
-1.74 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-2.10 USD)
Perte consécutive maximale:
-16.43 USD (2)
Croissance mensuelle:
22.27%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
16.43 USD (1.41%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.41% (16.43 USD)
Par fonds propres:
1.49% (18.16 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.s 92
BTCUSD 2
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.s 212
BTCUSD 11
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.s 18K
BTCUSD 53K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +21.96 USD
Pire transaction: -9 USD
Gains consécutifs maximales: 20
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +130.57 USD
Perte consécutive maximale: -2.10 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "PUPrime-Live 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

IF YOU ARE LOOKING FOR STRESS FREE SIGNAL THEN THIS IS THE RIGHT CHOICE.

- This strategy is based on a carefully engineered grid system, combining 29 entry tactics with strict risk management.
- Suitable for investors who prefer low-risk, steady growth.

Low Drawdown 5-10%
Aucun avis
2025.12.18 04:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.18 04:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
