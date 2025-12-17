Activité de trading faible - seules 4 les trades détectés au cours du dernier mois

80% de croissance atteint en quelques 1 jours. Cela comprend 0.46% des jours sur des 218 jours de toute la durée de vie du signal.

80% des transactions effectuées en 8 jours. Cela comprend 3.67% des jours parmi les 218 jours de toute la durée de vie du signal.