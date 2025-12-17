SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / IM2I
Majed Mohammed S Albader

IM2I

Majed Mohammed S Albader
0 avis
Fiabilité
31 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 7%
ICMarketsSC-Live25
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
181
Bénéfice trades:
124 (68.50%)
Perte trades:
57 (31.49%)
Meilleure transaction:
21.60 USD
Pire transaction:
-17.34 USD
Bénéfice brut:
314.15 USD (42 753 pips)
Perte brute:
-246.56 USD (17 325 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (25.89 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
29.14 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
19.15%
Charge de dépôt maximale:
3.50%
Dernier trade:
28 il y a des minutes
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
31 minutes
Facteur de récupération:
1.14
Longs trades:
107 (59.12%)
Courts trades:
74 (40.88%)
Facteur de profit:
1.27
Rendement attendu:
0.37 USD
Bénéfice moyen:
2.53 USD
Perte moyenne:
-4.33 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-57.39 USD)
Perte consécutive maximale:
-57.39 USD (7)
Croissance mensuelle:
4.80%
Prévision annuelle:
58.24%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
54.72 USD
Maximal:
59.44 USD (56.76%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
54.80% (57.39 USD)
Par fonds propres:
1.78% (0.89 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 174
BTCUSD 4
AUDCAD 2
NZDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 64
BTCUSD 2
AUDCAD 1
NZDCAD 0
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 3.2K
BTCUSD 22K
AUDCAD 207
NZDCAD 34
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +21.60 USD
Pire transaction: -17 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +25.89 USD
Perte consécutive maximale: -57.39 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live25" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tickmill-Live08
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.24 × 34
ICMarketsSC-Live20
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live05
0.40 × 57
ICMarketsSC-Live10
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live03
0.84 × 596
ICMarketsSC-Live24
1.11 × 28
ICMarketsSC-Live04
1.16 × 86
ICMarketsSC-Live33
1.20 × 15
ICMarketsSC-Live09
1.38 × 24
ICMarketsSC-Live32
1.88 × 48
ICMarketsSC-Live15
2.00 × 1
FBS-Real-7
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
2.04 × 24
FXOpen-ECN Live Server
2.08 × 26
ICMarketsSC-Live25
2.75 × 827
ICMarketsSC-Live23
3.05 × 2630
ICMarketsSC-Live26
3.33 × 291
ICMarketsEU-Live17
3.92 × 13
ICMarketsSC-Live08
3.95 × 128
ICMarketsSC-Live12
4.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
4.25 × 8
41 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.12.17 22:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 22:57
Trading operations on the account were performed for only 17 days. This comprises 7.8% of days out of the 218 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 22:57
80% of trades performed within 8 days. This comprises 3.67% of days out of the 218 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 22:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.46% of days out of 218 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 22:57
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.17 21:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 188 days
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
IM2I
30 USD par mois
7%
0
0
USD
52
USD
31
100%
181
68%
19%
1.27
0.37
USD
55%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.