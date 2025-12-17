SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / SELI
Freeman Yao Ativor

SELI

Freeman Yao Ativor
0 avis
7 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 165%
LiteFinanceVC-Live-09
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 568
Bénéfice trades:
1 200 (76.53%)
Perte trades:
368 (23.47%)
Meilleure transaction:
60.00 USD
Pire transaction:
-58.42 USD
Bénéfice brut:
1 943.53 USD (177 778 pips)
Perte brute:
-1 135.86 USD (102 705 pips)
Gains consécutifs maximales:
28 (74.70 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
150.73 USD (24)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
1.34%
Charge de dépôt maximale:
0.87%
Dernier trade:
7 il y a des minutes
Trades par semaine:
105
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
9.56
Longs trades:
816 (52.04%)
Courts trades:
752 (47.96%)
Facteur de profit:
1.71
Rendement attendu:
0.52 USD
Bénéfice moyen:
1.62 USD
Perte moyenne:
-3.09 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-12.19 USD)
Perte consécutive maximale:
-58.90 USD (2)
Croissance mensuelle:
142.76%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
37.26 USD
Maximal:
84.47 USD (14.99%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
14.99% (84.47 USD)
Par fonds propres:
0.50% (5.03 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1567
AUDCAD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 808
AUDCAD -1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 75K
AUDCAD -87
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +60.00 USD
Pire transaction: -58 USD
Gains consécutifs maximales: 24
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +74.70 USD
Perte consécutive maximale: -12.19 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "LiteFinanceVC-Live-09" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FTMO-Server2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
1.50 × 10
RoboForex-ECN-3
2.00 × 1
FBS-Real-3
7.00 × 1
FXCESS-Live01
12.67 × 3
Aucun avis
2025.12.17 11:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 11:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 11:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
