Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "LiteFinanceVC-Live-09" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FTMO-Server2 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live22 1.50 × 10 RoboForex-ECN-3 2.00 × 1 FBS-Real-3 7.00 × 1 FXCESS-Live01 12.67 × 3