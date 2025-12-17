SignauxSections
SOCIAL TRADING USDJPY
SOCIAL TRADING USDJPY

Mustafa
0 avis
26 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -95%
OctaFX-Real10
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
24
Bénéfice trades:
16 (66.66%)
Perte trades:
8 (33.33%)
Meilleure transaction:
23.20 USD
Pire transaction:
-25.95 USD
Bénéfice brut:
71.39 USD (18 571 pips)
Perte brute:
-112.26 USD (11 427 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (25.57 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
43.74 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.21
Activité de trading:
16.42%
Charge de dépôt maximale:
14.33%
Dernier trade:
58 il y a des minutes
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-0.61
Longs trades:
10 (41.67%)
Courts trades:
14 (58.33%)
Facteur de profit:
0.64
Rendement attendu:
-1.70 USD
Bénéfice moyen:
4.46 USD
Perte moyenne:
-14.03 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-65.15 USD)
Perte consécutive maximale:
-65.15 USD (3)
Croissance mensuelle:
15.77%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
67.43 USD
Maximal:
67.43 USD (99.96%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
96.74% (67.43 USD)
Par fonds propres:
0.54% (0.19 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 13
USDJPY 5
EURUSD 2
GBPUSD 2
BTCUSD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 13
USDJPY 5
EURUSD -26
GBPUSD -39
BTCUSD 6
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 934
USDJPY 745
EURUSD -2.6K
GBPUSD -3.9K
BTCUSD 12K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +23.20 USD
Pire transaction: -26 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +25.57 USD
Perte consécutive maximale: -65.15 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OctaFX-Real10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live31
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 5
TickmillEU-Live
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 5
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 3
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
FPMarkets-Live2
0.00 × 32
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 6
RoboForex-ECN-2
0.00 × 24
TitanFX-03
0.00 × 1
Hankotrade-Live
0.00 × 2
EightcapLtd-Real-4
0.00 × 1
Exness-Real4
0.00 × 2
TitanFX-05
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.00 × 18
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 4
KohleCapitalMarkets-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real9
0.00 × 1
EightcapLtd-Real2
0.03 × 34
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.18 × 57
UltimaMarkets-Live 2
0.20 × 5
LiteFinance-ECN2.com
0.25 × 8
67 plus...
Aucun avis
2025.12.17 10:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 10:45
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.17 09:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 09:45
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.17 07:42
Trading operations on the account were performed for only 8 days. This comprises 4.52% of days out of the 177 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 07:42
80% of trades performed within 5 days. This comprises 2.82% of days out of the 177 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 07:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.17 07:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 21 days
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
SOCIAL TRADING USDJPY
30 USD par mois
-95%
0
0
USD
35
USD
26
0%
24
66%
16%
0.63
-1.70
USD
97%
1:200
Copier

