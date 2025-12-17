SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / MisterGold
Marcio Goncalo Da Silva Pinto

MisterGold

Marcio Goncalo Da Silva Pinto
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 19%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
149
Bénéfice trades:
139 (93.28%)
Perte trades:
10 (6.71%)
Meilleure transaction:
42.07 EUR
Pire transaction:
-14.00 EUR
Bénéfice brut:
241.09 EUR (24 469 pips)
Perte brute:
-52.69 EUR (5 567 pips)
Gains consécutifs maximales:
34 (32.99 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
76.75 EUR (15)
Ratio de Sharpe:
0.28
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
7.20%
Dernier trade:
2 il y a des minutes
Trades par semaine:
156
Temps de détention moyen:
57 minutes
Facteur de récupération:
7.64
Longs trades:
88 (59.06%)
Courts trades:
61 (40.94%)
Facteur de profit:
4.58
Rendement attendu:
1.26 EUR
Bénéfice moyen:
1.73 EUR
Perte moyenne:
-5.27 EUR
Pertes consécutives maximales:
2 (-22.51 EUR)
Perte consécutive maximale:
-22.51 EUR (2)
Croissance mensuelle:
18.99%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.03 EUR
Maximal:
24.65 EUR (2.16%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.19% (24.81 EUR)
Par fonds propres:
13.17% (154.49 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 149
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 215
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 19K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +42.07 EUR
Pire transaction: -14 EUR
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +32.99 EUR
Perte consécutive maximale: -22.51 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.57 × 21
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3419
Exness-MT5Real8
1.28 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.61 × 29399
Exness-MT5Real
2.68 × 98
92 plus...
📌 GENERAL DESCRIPTION: Expert Advisor based on a grid system with automatic recovery in extreme RSI zones. Operates with standard lot size and automatically doubles when it detects reversal opportunities, allowing for efficient recovery of cash out trades. Trading involves significant risk of loss. Past results do not guarantee future results. Only use capital you can afford to lose. Test extensively before using on a real account. The developer is not responsible for financial losses.


Aucun avis
2025.12.17 02:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 02:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
