📊 Visão Geral da Estratégia

🚀 Título Sugerido:

Este sinal opera com o EA Trend Master v5, um sistema robusto desenvolvido para capturar tendências de mercado com precisão cirúrgica. A lógica combina a força de 3 Médias Móveis Exponenciais (EMAs) com filtros de RSI e Price Action (Pinbars) para evitar falsas entradas.

O grande diferencial deste sinal é o Gerenciamento Soros (Anti-Martingale): nós aumentamos o lote apenas quando estamos ganhando, utilizando o "lucro da casa" para alavancar os resultados, e voltamos ao lote mínimo em caso de perda. Isso protege o capital principal enquanto maximiza os períodos de tendência forte.

🛠️ Como o Robô Opera?

Filtro de Tendência Macro: Utiliza uma EMA lenta (350 períodos) para garantir que operamos apenas a favor da tendência principal . Gatilho de Entrada: Cruzamento de médias (Rápida x Média) ou Padrões de Price Action (Pinbars) . Filtro de Exaustão: O RSI (20) impede compras no topo (sobrecompra) ou vendas no fundo (sobrevenda) . Saída Dinâmica: Utiliza Trailing Stop para proteger o lucro assim que o mercado anda a favor .

🛡️ Gestão de Risco e Capital

Soros Inteligente: O lote aumenta progressivamente (multiplicador 1.5x) apenas após operações vencedoras. Se houver loss, o lote reseta para o inicial .

Proteção de Margem: O sistema possui um algoritmo interno que verifica o saldo livre antes de cada entrada. Se não houver margem para o lote de Soros, ele reduz a mão automaticamente para proteger a conta de chamadas de margem (Margin Call) .

Stop Loss e Take Profit: Todas as ordens são abertas com SL e TP definidos fisicamente na corretora .

💡 Recomendações para Assinantes

Para copiar este sinal com segurança e proporcionalidade, recomendo:

Banca Mínima Sugerida: $200 USD (Contas Standard) ou $20 USD (Contas Cent).

Alavancagem: Mínimo 1:500.

Deslizamento (Slippage): Copiar as ordens "sem recotação" se possível.

VPS: Recomendado usar VPS para execução rápida, embora o sinal funcione bem sem ela devido ao foco em tendências e não em scalping de alta frequência.

⚠️ Aviso de Risco: Rentabilidade passada não é garantia de lucro futuro. O sistema utiliza Soros (juros compostos nas operações), o que pode aumentar a volatilidade do saldo em curtos períodos para buscar maiores retornos a longo prazo.







