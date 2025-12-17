- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|-64
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|-642
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
📊 Visão Geral da Estratégia
Este sinal opera com o EA Trend Master v5, um sistema robusto desenvolvido para capturar tendências de mercado com precisão cirúrgica. A lógica combina a força de 3 Médias Móveis Exponenciais (EMAs) com filtros de RSI e Price Action (Pinbars) para evitar falsas entradas.
O grande diferencial deste sinal é o Gerenciamento Soros (Anti-Martingale): nós aumentamos o lote apenas quando estamos ganhando, utilizando o "lucro da casa" para alavancar os resultados, e voltamos ao lote mínimo em caso de perda. Isso protege o capital principal enquanto maximiza os períodos de tendência forte.
🛠️ Como o Robô Opera?
-
Filtro de Tendência Macro: Utiliza uma EMA lenta (350 períodos) para garantir que operamos apenas a favor da tendência principal .
-
Gatilho de Entrada: Cruzamento de médias (Rápida x Média) ou Padrões de Price Action (Pinbars) .
-
Filtro de Exaustão: O RSI (20) impede compras no topo (sobrecompra) ou vendas no fundo (sobrevenda) .
-
Saída Dinâmica: Utiliza Trailing Stop para proteger o lucro assim que o mercado anda a favor .
🛡️ Gestão de Risco e Capital
-
Soros Inteligente: O lote aumenta progressivamente (multiplicador 1.5x) apenas após operações vencedoras. Se houver loss, o lote reseta para o inicial .
-
Proteção de Margem: O sistema possui um algoritmo interno que verifica o saldo livre antes de cada entrada. Se não houver margem para o lote de Soros, ele reduz a mão automaticamente para proteger a conta de chamadas de margem (Margin Call) .
-
Stop Loss e Take Profit: Todas as ordens são abertas com SL e TP definidos fisicamente na corretora .
💡 Recomendações para Assinantes
Para copiar este sinal com segurança e proporcionalidade, recomendo:
-
Banca Mínima Sugerida: $200 USD (Contas Standard) ou $20 USD (Contas Cent).
-
Alavancagem: Mínimo 1:500.
-
Deslizamento (Slippage): Copiar as ordens "sem recotação" se possível.
-
VPS: Recomendado usar VPS para execução rápida, embora o sinal funcione bem sem ela devido ao foco em tendências e não em scalping de alta frequência.
⚠️ Aviso de Risco: Rentabilidade passada não é garantia de lucro futuro. O sistema utiliza Soros (juros compostos nas operações), o que pode aumentar a volatilidade do saldo em curtos períodos para buscar maiores retornos a longo prazo.
