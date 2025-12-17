SignauxSections
Thadeu Lima De Oliveira

EA MASTER v5

Thadeu Lima De Oliveira
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -32%
FBS-Real-8
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
8
Bénéfice trades:
2 (25.00%)
Perte trades:
6 (75.00%)
Meilleure transaction:
11.50 USD
Pire transaction:
-20.00 USD
Bénéfice brut:
18.11 USD (176 pips)
Perte brute:
-82.00 USD (818 pips)
Gains consécutifs maximales:
1 (11.50 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
11.50 USD (1)
Ratio de Sharpe:
-0.70
Activité de trading:
39.24%
Charge de dépôt maximale:
17.82%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
-1.00
Longs trades:
4 (50.00%)
Courts trades:
4 (50.00%)
Facteur de profit:
0.22
Rendement attendu:
-7.99 USD
Bénéfice moyen:
9.06 USD
Perte moyenne:
-13.67 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-46.20 USD)
Perte consécutive maximale:
-46.20 USD (3)
Croissance mensuelle:
-31.95%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
63.89 USD
Maximal:
63.89 USD (31.95%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
31.95% (63.89 USD)
Par fonds propres:
10.96% (17.10 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD -64
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -642
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +11.50 USD
Pire transaction: -20 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +11.50 USD
Perte consécutive maximale: -46.20 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

🚀 Título Sugerido: Trend Master Pro: Tendência + Soros (Compounding)

📊 Visão Geral da Estratégia

Este sinal opera com o EA Trend Master v5, um sistema robusto desenvolvido para capturar tendências de mercado com precisão cirúrgica. A lógica combina a força de 3 Médias Móveis Exponenciais (EMAs) com filtros de RSI e Price Action (Pinbars) para evitar falsas entradas.

O grande diferencial deste sinal é o Gerenciamento Soros (Anti-Martingale): nós aumentamos o lote apenas quando estamos ganhando, utilizando o "lucro da casa" para alavancar os resultados, e voltamos ao lote mínimo em caso de perda. Isso protege o capital principal enquanto maximiza os períodos de tendência forte.

🛠️ Como o Robô Opera?

  1. Filtro de Tendência Macro: Utiliza uma EMA lenta (350 períodos) para garantir que operamos apenas a favor da tendência principal .

  2. Gatilho de Entrada: Cruzamento de médias (Rápida x Média) ou Padrões de Price Action (Pinbars) .

  3. Filtro de Exaustão: O RSI (20) impede compras no topo (sobrecompra) ou vendas no fundo (sobrevenda) .

  4. Saída Dinâmica: Utiliza Trailing Stop para proteger o lucro assim que o mercado anda a favor .

🛡️ Gestão de Risco e Capital

  • Soros Inteligente: O lote aumenta progressivamente (multiplicador 1.5x) apenas após operações vencedoras. Se houver loss, o lote reseta para o inicial .

  • Proteção de Margem: O sistema possui um algoritmo interno que verifica o saldo livre antes de cada entrada. Se não houver margem para o lote de Soros, ele reduz a mão automaticamente para proteger a conta de chamadas de margem (Margin Call) .

  • Stop Loss e Take Profit: Todas as ordens são abertas com SL e TP definidos fisicamente na corretora .

💡 Recomendações para Assinantes

Para copiar este sinal com segurança e proporcionalidade, recomendo:

  • Banca Mínima Sugerida: $200 USD (Contas Standard) ou $20 USD (Contas Cent).

  • Alavancagem: Mínimo 1:500.

  • Deslizamento (Slippage): Copiar as ordens "sem recotação" se possível.

  • VPS: Recomendado usar VPS para execução rápida, embora o sinal funcione bem sem ela devido ao foco em tendências e não em scalping de alta frequência.

⚠️ Aviso de Risco: Rentabilidade passada não é garantia de lucro futuro. O sistema utiliza Soros (juros compostos nas operações), o que pode aumentar a volatilidade do saldo em curtos períodos para buscar maiores retornos a longo prazo.



Aucun avis
2025.12.19 17:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.19 16:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 07:06
Share of trading days is too low
2025.12.18 07:06
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.18 06:03
Share of trading days is too low
2025.12.18 06:03
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.17 01:36
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 01:36
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 00:36
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.17 00:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 00:36
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
EA MASTER v5
30 USD par mois
-32%
0
0
USD
136
USD
1
100%
8
25%
39%
0.22
-7.99
USD
32%
1:500
Copier

