Paulo Jose Azevedo Ferreira

Mr Paul

Paulo Jose Azevedo Ferreira
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
0%
ClearInvestimentos-CLEAR
1:1
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
69
Bénéfice trades:
50 (72.46%)
Perte trades:
19 (27.54%)
Meilleure transaction:
121.00 BRL
Pire transaction:
-118.00 BRL
Bénéfice brut:
1 347.00 BRL (6 735 pips)
Perte brute:
-829.00 BRL (4 145 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (298.00 BRL)
Bénéfice consécutif maximal:
298.00 BRL (14)
Ratio de Sharpe:
NaN
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
69
Temps de détention moyen:
7 minutes
Facteur de récupération:
2.38
Longs trades:
30 (43.48%)
Courts trades:
39 (56.52%)
Facteur de profit:
1.62
Rendement attendu:
7.51 BRL
Bénéfice moyen:
26.94 BRL
Perte moyenne:
-43.63 BRL
Pertes consécutives maximales:
5 (-218.00 BRL)
Perte consécutive maximale:
-218.00 BRL (5)
Croissance mensuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
64.00 BRL
Maximal:
218.00 BRL (92.37%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 BRL)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 BRL)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
WINZ25 64
WING26 5
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
WINZ25 220
WING26 9
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
WINZ25 2.5K
WING26 100
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +121.00 BRL
Pire transaction: -118 BRL
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +298.00 BRL
Perte consécutive maximale: -218.00 BRL

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ClearInvestimentos-CLEAR" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ClearInvestimentos-CLEAR
0.88 × 199
Aucun avis
2025.12.16 18:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 18:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.16 18:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 16:27
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.16 16:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.16 16:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
