Arnaldo Americo Dos Santos

Nexify

Arnaldo Americo Dos Santos
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 4%
4xCube-MT5
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
119
Bénéfice trades:
76 (63.86%)
Perte trades:
43 (36.13%)
Meilleure transaction:
29.28 BRL
Pire transaction:
-27.82 BRL
Bénéfice brut:
479.77 BRL (1 536 648 pips)
Perte brute:
-378.24 BRL (6 261 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (47.41 BRL)
Bénéfice consécutif maximal:
56.96 BRL (7)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
50.56%
Charge de dépôt maximale:
0.72%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
111
Temps de détention moyen:
7 minutes
Facteur de récupération:
1.29
Longs trades:
70 (58.82%)
Courts trades:
49 (41.18%)
Facteur de profit:
1.27
Rendement attendu:
0.85 BRL
Bénéfice moyen:
6.31 BRL
Perte moyenne:
-8.80 BRL
Pertes consécutives maximales:
8 (-9.71 BRL)
Perte consécutive maximale:
-61.75 BRL (4)
Croissance mensuelle:
3.69%
Algo trading:
90%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.54 BRL
Maximal:
78.83 BRL (3.71%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.48% (51.85 BRL)
Par fonds propres:
0.42% (15.12 BRL)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDxx 98
EURUSDxx 11
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDxx 54
EURUSDxx 19
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDxx 1.9K
EURUSDxx 856
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +29.28 BRL
Pire transaction: -28 BRL
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +47.41 BRL
Perte consécutive maximale: -9.71 BRL

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "4xCube-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.12.16 16:27
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.16 15:27
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.16 15:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.16 15:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
