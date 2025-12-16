SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / WH6771
Shuangqing Liu

WH6771

Shuangqing Liu
0 avis
5 semaines
0 / 0 USD
0%
Tickmill-Live04
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
109
Bénéfice trades:
71 (65.13%)
Perte trades:
38 (34.86%)
Meilleure transaction:
19.79 USD
Pire transaction:
-15.52 USD
Bénéfice brut:
158.57 USD (233 842 pips)
Perte brute:
-148.34 USD (399 527 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (11.23 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
23.77 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
10 il y a des heures
Trades par semaine:
21
Temps de détention moyen:
53 minutes
Facteur de récupération:
0.27
Longs trades:
42 (38.53%)
Courts trades:
67 (61.47%)
Facteur de profit:
1.07
Rendement attendu:
0.09 USD
Bénéfice moyen:
2.23 USD
Perte moyenne:
-3.90 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-16.06 USD)
Perte consécutive maximale:
-20.49 USD (2)
Croissance mensuelle:
34.70%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
37.40 USD
Maximal:
37.40 USD (23.38%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
ETHUSD 43
BTCUSD 23
XAUUSD 19
US500 18
USDJPY 6
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
ETHUSD 30
BTCUSD -18
XAUUSD 10
US500 -8
USDJPY -4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
ETHUSD 18K
BTCUSD -181K
XAUUSD 1.2K
US500 -3.5K
USDJPY -537
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +19.79 USD
Pire transaction: -16 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +11.23 USD
Perte consécutive maximale: -16.06 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live04" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live03
0.00 × 5
ICMarkets-Live17
0.00 × 1
InstaForex-USA2.com
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 2
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.05 × 38
ATCBrokers-Live 1
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.60 × 5
Tickmill-Live
0.73 × 692
ICMarkets-Live07
0.86 × 199
Tickmill-Live02
0.89 × 1077
ICMarkets-Live15
1.00 × 6
ICMarkets-Live12
1.17 × 757
RoboForex-Prime
1.19 × 16
ICMarkets-Live22
1.34 × 41
ICMarkets-Live10
1.34 × 2851
CDGGlobal-Live
1.36 × 11
ICMarketsSC-Live03
1.44 × 18
TradersGlobalGroup-Live
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live25
1.76 × 41
ICMarketsSC-Live15
1.80 × 218
ICMarketsSC-Live06
1.89 × 373
顺势突破策略

主做黄金和以太坊，

一次一单，每单都带动态止盈止损

交流学习可以加，微.信：jjj117118119

Aucun avis
2025.12.16 14:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 14:24
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.16 13:24
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.16 13:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.16 13:24
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
