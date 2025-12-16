- Croissance
Trades:
109
Bénéfice trades:
71 (65.13%)
Perte trades:
38 (34.86%)
Meilleure transaction:
19.79 USD
Pire transaction:
-15.52 USD
Bénéfice brut:
158.57 USD (233 842 pips)
Perte brute:
-148.34 USD (399 527 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (11.23 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
23.77 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
10 il y a des heures
Trades par semaine:
21
Temps de détention moyen:
53 minutes
Facteur de récupération:
0.27
Longs trades:
42 (38.53%)
Courts trades:
67 (61.47%)
Facteur de profit:
1.07
Rendement attendu:
0.09 USD
Bénéfice moyen:
2.23 USD
Perte moyenne:
-3.90 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-16.06 USD)
Perte consécutive maximale:
-20.49 USD (2)
Croissance mensuelle:
34.70%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
37.40 USD
Maximal:
37.40 USD (23.38%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|43
|BTCUSD
|23
|XAUUSD
|19
|US500
|18
|USDJPY
|6
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|ETHUSD
|30
|BTCUSD
|-18
|XAUUSD
|10
|US500
|-8
|USDJPY
|-4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|ETHUSD
|18K
|BTCUSD
|-181K
|XAUUSD
|1.2K
|US500
|-3.5K
|USDJPY
|-537
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Meilleure transaction: +19.79 USD
Pire transaction: -16 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +11.23 USD
Perte consécutive maximale: -16.06 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live04" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 1
|
InstaForex-USA2.com
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.05 × 38
|
ATCBrokers-Live 1
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.60 × 5
|
Tickmill-Live
|0.73 × 692
|
ICMarkets-Live07
|0.86 × 199
|
Tickmill-Live02
|0.89 × 1077
|
ICMarkets-Live15
|1.00 × 6
|
ICMarkets-Live12
|1.17 × 757
|
RoboForex-Prime
|1.19 × 16
|
ICMarkets-Live22
|1.34 × 41
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
|
CDGGlobal-Live
|1.36 × 11
|
ICMarketsSC-Live03
|1.44 × 18
|
TradersGlobalGroup-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|1.76 × 41
|
ICMarketsSC-Live15
|1.80 × 218
|
ICMarketsSC-Live06
|1.89 × 373
40 plus...
顺势突破策略
主做黄金和以太坊，
一次一单，每单都带动态止盈止损
交流学习可以加，微.信：jjj117118119
