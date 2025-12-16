SignauxSections
James Mutahi Wambui

JAMES MUTAHI

James Mutahi Wambui
0 avis
2 semaines
0 / 0 USD
0%
ICMarketsKE-MT5-7
1:400
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
21
Bénéfice trades:
9 (42.85%)
Perte trades:
12 (57.14%)
Meilleure transaction:
12.22 USD
Pire transaction:
-4.18 USD
Bénéfice brut:
35.08 USD (3 505 pips)
Perte brute:
-29.03 USD (2 898 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (30.91 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
30.91 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
19
Temps de détention moyen:
22 minutes
Facteur de récupération:
0.25
Longs trades:
15 (71.43%)
Courts trades:
6 (28.57%)
Facteur de profit:
1.21
Rendement attendu:
0.29 USD
Bénéfice moyen:
3.90 USD
Perte moyenne:
-2.42 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-19.35 USD)
Perte consécutive maximale:
-19.35 USD (8)
Croissance mensuelle:
10.79%
Algo trading:
38%
Prélèvement par solde:
Absolu:
24.14 USD
Maximal:
24.14 USD (43.06%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 21
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 6
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 607
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +12.22 USD
Pire transaction: -4 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +30.91 USD
Perte consécutive maximale: -19.35 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsKE-MT5-7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

This signal is powered by a professional, rule-based trading system focused on Supply & Demand zones and smart market structure analysis, optimized mainly for Gold (XAUUSD) and Bitcoin (BTCUSD).

Trades are executed only at high-probability price levels where institutional activity is most likely to occur. The strategy avoids overtrading and focuses on quality setups over quantity, ensuring disciplined entries, controlled risk, and consistent performance.

Key features of this signal include:

  • Precision entries based on validated Supply & Demand zones

  • Strict risk management with controlled drawdown

  • No martingale, no grid, no hedging

  • Trades protected with stop loss and logical take profit levels

  • Works best on stable spreads and low-latency brokers

The system adapts to changing market conditions, trading both trend continuations and reversals when conditions are optimal. Risk per trade is kept conservative to protect capital and ensure long-term sustainability.

This signal is suitable for traders looking for steady growth, transparency, and disciplined trading, not gambling. For best results, subscribers are advised to use recommended risk settings and a reliable broker.

Trade smart. Trade with structure. Trade with confidence.


Aucun avis
2025.12.16 13:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.16 13:24
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
