SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Close position at the end of the day
Vytautas Paliokas

Close position at the end of the day

Vytautas Paliokas
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 24%
RoboForex-Pro-3
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
18
Bénéfice trades:
11 (61.11%)
Perte trades:
7 (38.89%)
Meilleure transaction:
17.91 USD
Pire transaction:
-19.60 USD
Bénéfice brut:
83.42 USD (2 402 pips)
Perte brute:
-53.82 USD (1 270 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (50.38 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
50.38 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.21
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
30.37%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
22
Temps de détention moyen:
8 heures
Facteur de récupération:
1.51
Longs trades:
7 (38.89%)
Courts trades:
11 (61.11%)
Facteur de profit:
1.55
Rendement attendu:
1.64 USD
Bénéfice moyen:
7.58 USD
Perte moyenne:
-7.69 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-1.77 USD)
Perte consécutive maximale:
-19.60 USD (1)
Croissance mensuelle:
24.32%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
7.68 USD
Maximal:
19.60 USD (11.47%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
12.05% (16.52 USD)
Par fonds propres:
11.29% (19.30 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 3
GBPUSD 2
EURAUD 2
AUDNZD 2
EURUSD 1
AUDUSD 1
AUDCHF 1
USDCAD 1
AUDCAD 1
EURNZD 1
NZDJPY 1
CADCHF 1
EURCAD 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 19
GBPUSD -20
EURAUD 3
AUDNZD 12
EURUSD -1
AUDUSD 8
AUDCHF -15
USDCAD 18
AUDCAD 0
EURNZD -17
NZDJPY 8
CADCHF 2
EURCAD 12
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 578
GBPUSD -402
EURAUD 91
AUDNZD 418
EURUSD -12
AUDUSD 164
AUDCHF -234
USDCAD 493
AUDCAD -2
EURNZD -570
NZDJPY 251
CADCHF 24
EURCAD 333
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +17.91 USD
Pire transaction: -20 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +50.38 USD
Perte consécutive maximale: -1.77 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-Pro-3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

JustForex-Live3
0.00 × 4
Hankotrade-Live
0.00 × 4
OxSecurities-Live
0.00 × 4
Exness-Real4
0.00 × 3
Exness-Real29
0.00 × 5
Just2Trade-Real
0.00 × 1
Exness-Real7
0.00 × 4
Axi-US05-Live
0.00 × 73
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 1
Alpari-Trade
0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
0.00 × 2
JustForex-Live4
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 8
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 3
RoboForex-ProCent-2
0.00 × 4
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 6
FXOpenUK-ECN Live Server
0.00 × 23
AxioryAsia-02Live
0.00 × 28
Darwinex-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 14
Tickmill-Live02
0.00 × 15
Exness-Real
0.00 × 2
OctaFX-Real5
0.00 × 2
Exness-Real6
0.00 × 12
FxPro.com-Real08
0.00 × 5
140 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.12.16 12:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.16 12:24
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Close position at the end of the day
30 USD par mois
24%
0
0
USD
151
USD
1
0%
18
61%
100%
1.54
1.64
USD
12%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.