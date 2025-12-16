SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / DinOth
Jamalludin Othman

DinOth

Jamalludin Othman
0 avis
Fiabilité
5 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 178%
OctaFX-Real3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
175
Bénéfice trades:
151 (86.28%)
Perte trades:
24 (13.71%)
Meilleure transaction:
53.64 USD
Pire transaction:
-133.65 USD
Bénéfice brut:
1 294.57 USD (42 956 pips)
Perte brute:
-599.65 USD (20 629 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (195.29 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
276.75 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
3.42%
Charge de dépôt maximale:
60.99%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
57
Temps de détention moyen:
36 minutes
Facteur de récupération:
1.42
Longs trades:
130 (74.29%)
Courts trades:
45 (25.71%)
Facteur de profit:
2.16
Rendement attendu:
3.97 USD
Bénéfice moyen:
8.57 USD
Perte moyenne:
-24.99 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-489.27 USD)
Perte consécutive maximale:
-489.27 USD (4)
Croissance mensuelle:
177.50%
Algo trading:
9%
Prélèvement par solde:
Absolu:
138.73 USD
Maximal:
489.27 USD (65.19%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
80.86% (489.27 USD)
Par fonds propres:
0.93% (4.95 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 166
EURUSD 2
AUDUSD 2
NZDUSD 2
BTCUSD 1
USDCHF 1
USDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 693
EURUSD 1
AUDUSD 0
NZDUSD 0
BTCUSD 0
USDCHF 0
USDCAD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 21K
EURUSD 98
AUDUSD 37
NZDUSD 48
BTCUSD 894
USDCHF 7
USDCAD 10
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +53.64 USD
Pire transaction: -134 USD
Gains consécutifs maximales: 18
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +195.29 USD
Perte consécutive maximale: -489.27 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OctaFX-Real3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live09
0.00 × 25
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
Alpari-ECN1
0.00 × 2
Exness-Real17
0.03 × 192
Tickmill-Live10
0.11 × 95
ThreeTrader-Live
0.19 × 643
ICMarketsSC-Live26
0.49 × 1194
Exness-Real11
0.66 × 56
RoboForex-Prime
0.71 × 92
BlueberryMarkets-Live
0.76 × 390
ICMarketsSC-Live32
0.78 × 6791
ICMarketsSC-Live15
1.30 × 47
Pepperstone-Edge12
1.35 × 183
Tradeview-Live
1.36 × 14
OctaFX-Real7
1.39 × 346
Tickmill-Live04
2.00 × 12
OctaFX-Real
2.12 × 281
OctaFX-Real3
2.63 × 48
VantageFXInternational-Live 4
2.75 × 4
RoboForex-Pro-3
3.23 × 22
SageFx-Live
3.47 × 167
TradeMaxGlobal-Live10
4.17 × 1785
NPBFX-Real
4.23 × 40
OctaFX-Real8
4.67 × 244
ICMarketsSC-Live24
4.70 × 40
5 plus...
Aucun avis
2025.12.16 11:21
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.16 11:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 11:21
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.16 10:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
