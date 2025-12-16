SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Foundation Trend
Konstantin Chobu

Foundation Trend

Konstantin Chobu
0 avis
19 semaines
0 / 0 USD
0%
AMarkets-Real
1:10
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
10
Bénéfice trades:
8 (80.00%)
Perte trades:
2 (20.00%)
Meilleure transaction:
40.62 USD
Pire transaction:
-53.32 USD
Bénéfice brut:
78.13 USD (5 754 pips)
Perte brute:
-73.20 USD (3 989 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (69.54 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
69.54 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
203 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
16 jours
Facteur de récupération:
0.08
Longs trades:
7 (70.00%)
Courts trades:
3 (30.00%)
Facteur de profit:
1.07
Rendement attendu:
0.49 USD
Bénéfice moyen:
9.77 USD
Perte moyenne:
-36.60 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-53.32 USD)
Perte consécutive maximale:
-53.32 USD (1)
Croissance mensuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
64.61 USD (13.76%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 6
AUDUSD 3
NZDUSD 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD -27
AUDUSD 20
NZDUSD 12
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -1.5K
AUDUSD 2K
NZDUSD 1.2K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +40.62 USD
Pire transaction: -53 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +69.54 USD
Perte consécutive maximale: -53.32 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AMarkets-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 7
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 9
0.09 × 164
ForexClub-MT5 Real Server
0.33 × 46
AMarkets-Real
0.76 × 134
PhillipFutures-Server
2.46 × 13
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.50 × 2
FreshForex-MT5
4.63 × 8
RoboForex-Pro
5.50 × 4
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.12.16 09:21
Trading operations on the account were performed for only 9 days. This comprises 7.09% of days out of the 127 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 09:21
80% of trades performed within 6 days. This comprises 4.72% of days out of the 127 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 09:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.16 09:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 203 days
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire