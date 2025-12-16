SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / FPMMCTD
Thomas Gerd Kuenzel

FPMMCTD

Thomas Gerd Kuenzel
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 56%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
181
Bénéfice trades:
147 (81.21%)
Perte trades:
34 (18.78%)
Meilleure transaction:
22.54 CHF
Pire transaction:
-19.52 CHF
Bénéfice brut:
112.30 CHF (31 448 pips)
Perte brute:
-56.79 CHF (35 014 pips)
Gains consécutifs maximales:
29 (16.08 CHF)
Bénéfice consécutif maximal:
23.57 CHF (21)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
43.45%
Charge de dépôt maximale:
15.08%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
181
Temps de détention moyen:
1 minute
Facteur de récupération:
2.72
Longs trades:
95 (52.49%)
Courts trades:
86 (47.51%)
Facteur de profit:
1.98
Rendement attendu:
0.31 CHF
Bénéfice moyen:
0.76 CHF
Perte moyenne:
-1.67 CHF
Pertes consécutives maximales:
7 (-3.60 CHF)
Perte consécutive maximale:
-19.52 CHF (1)
Croissance mensuelle:
55.51%
Algo trading:
85%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.03 CHF
Maximal:
20.42 CHF (16.01%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
15.66% (19.97 CHF)
Par fonds propres:
0.83% (1.21 CHF)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.r 126
US30 39
GER40 12
US100 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.r 57
US30 0
GER40 -1
US100 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.r 5K
US30 1K
GER40 -6.2K
US100 -3.4K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +22.54 CHF
Pire transaction: -20 CHF
Gains consécutifs maximales: 21
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +16.08 CHF
Perte consécutive maximale: -3.60 CHF

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarketsLLC-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FPMarketsLLC-Live
0.00 × 8
- Micro Trading Gold and Indices
Aucun avis
2025.12.16 10:21
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.16 10:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 10:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 09:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 08:18
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.16 08:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.16 08:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
FPMMCTD
30 USD par mois
56%
0
0
USD
156
CHF
1
85%
181
81%
43%
1.97
0.31
CHF
16%
1:500
Copier

