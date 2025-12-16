SignauxSections
Tung Nguyen

SmartAIpro

Tung Nguyen
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 2%
Weltrade-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
52
Bénéfice trades:
29 (55.76%)
Perte trades:
23 (44.23%)
Meilleure transaction:
4.12 USD
Pire transaction:
-9.89 USD
Bénéfice brut:
43.46 USD (155 977 pips)
Perte brute:
-32.50 USD (69 429 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (3.38 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
6.19 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
10.29%
Dernier trade:
10 il y a des minutes
Trades par semaine:
66
Temps de détention moyen:
15 minutes
Facteur de récupération:
0.50
Longs trades:
26 (50.00%)
Courts trades:
26 (50.00%)
Facteur de profit:
1.34
Rendement attendu:
0.21 USD
Bénéfice moyen:
1.50 USD
Perte moyenne:
-1.41 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-1.47 USD)
Perte consécutive maximale:
-19.75 USD (2)
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.07 USD
Maximal:
21.90 USD (4.17%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.17% (21.90 USD)
Par fonds propres:
3.05% (15.57 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
SPXUSD 14
XAUUSD_i 12
BTCUSD 10
USDCAD_i 4
USDCHF_i 4
GBPUSD_i 3
AUDUSD_i 3
EURUSD_i 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
SPXUSD -2
XAUUSD_i 5
BTCUSD 9
USDCAD_i 0
USDCHF_i -2
GBPUSD_i -3
AUDUSD_i 1
EURUSD_i 3
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
SPXUSD -4.6K
XAUUSD_i 4.9K
BTCUSD 86K
USDCAD_i 12
USDCHF_i -34
GBPUSD_i -287
AUDUSD_i 88
EURUSD_i 39
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4.12 USD
Pire transaction: -10 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +3.38 USD
Perte consécutive maximale: -1.47 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Weltrade-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 35
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 7
Exness-MT5Real8
0.00 × 53
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 8
Weltrade-Real
0.46 × 13
Profit > 30%/every month, DD < 15%. SL < 10% all floating trades.

EA trade full time 100%. The mql5 statistical got alittle wrong sometimes.


Enjoy your life. 

Telegram @tungsaigon

Email: sprucevn@gmail.com

Open Pro Account in Weltrade for maximize the profit with my invite link: 


Aucun avis
2025.12.16 08:18
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.16 07:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.16 07:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
