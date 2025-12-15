SignauxSections
Yurii Ivanov

Manual trading

Yurii Ivanov
0 avis
44 semaines
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
136
Bénéfice trades:
58 (42.64%)
Perte trades:
78 (57.35%)
Meilleure transaction:
34.03 USD
Pire transaction:
-4.20 USD
Bénéfice brut:
157.60 USD (2 703 pips)
Perte brute:
-115.48 USD (2 277 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (3.14 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
69.00 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
7 il y a des heures
Trades par semaine:
101
Temps de détention moyen:
5 minutes
Facteur de récupération:
0.76
Longs trades:
34 (25.00%)
Courts trades:
102 (75.00%)
Facteur de profit:
1.36
Rendement attendu:
0.31 USD
Bénéfice moyen:
2.72 USD
Perte moyenne:
-1.48 USD
Pertes consécutives maximales:
24 (-50.65 USD)
Perte consécutive maximale:
-50.65 USD (24)
Croissance mensuelle:
11.41%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
26.24 USD
Maximal:
55.13 USD (65.94%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 134
AUDUSD 1
GBPUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 42
AUDUSD 0
GBPUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 405
AUDUSD 3
GBPUSD 18
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +34.03 USD
Pire transaction: -4 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 24
Bénéfice consécutif maximal: +3.14 USD
Perte consécutive maximale: -50.65 USD

Trading manuel EUR/USD à l'aide de graphiques (6E1!+DX1!)


Aucun avis
2025.12.15 23:09
Trading operations on the account were performed for only 11 days. This comprises 3.57% of days out of the 308 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 23:09
80% of trades performed within 5 days. This comprises 1.62% of days out of the 308 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 23:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
