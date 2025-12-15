- Croissance
Trades:
160
Bénéfice trades:
119 (74.37%)
Perte trades:
41 (25.63%)
Meilleure transaction:
39.60 USD
Pire transaction:
-92.75 USD
Bénéfice brut:
1 134.89 USD (53 262 pips)
Perte brute:
-1 356.56 USD (46 054 pips)
Gains consécutifs maximales:
28 (119.29 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
186.15 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
60.17%
Charge de dépôt maximale:
279.62%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
161
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
-0.39
Longs trades:
50 (31.25%)
Courts trades:
110 (68.75%)
Facteur de profit:
0.84
Rendement attendu:
-1.39 USD
Bénéfice moyen:
9.54 USD
Perte moyenne:
-33.09 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-203.60 USD)
Perte consécutive maximale:
-208.80 USD (3)
Croissance mensuelle:
-69.45%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
221.67 USD
Maximal:
568.05 USD (127.26%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
87.46% (568.05 USD)
Par fonds propres:
75.60% (122.05 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|159
|EURUSD.m
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.m
|-222
|EURUSD.m
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.m
|7.2K
|EURUSD.m
|52
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +39.60 USD
Pire transaction: -93 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +119.29 USD
Perte consécutive maximale: -203.60 USD
Giao dịch trong ngày, theo từng phiên.Phương pháp trading theo price action .
Hạn chế rủi ro khi giữ đơn hàng qua đêm hoặc trong suốt tuần.
Vui lòng đọc kỹ trước khi làm theo hướng dẫn và chấp nhận rủi ro mất vốn nếu điều đó xảy ra. Cảm ơn. Chúng ta hãy cùng nhau đạt được những mục tiêu lớn.
