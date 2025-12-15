SignauxSections
Truong Van Hung

RUBYTRADING

Truong Van Hung
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 -69%
JustMarkets-Live6
1:400
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
160
Bénéfice trades:
119 (74.37%)
Perte trades:
41 (25.63%)
Meilleure transaction:
39.60 USD
Pire transaction:
-92.75 USD
Bénéfice brut:
1 134.89 USD (53 262 pips)
Perte brute:
-1 356.56 USD (46 054 pips)
Gains consécutifs maximales:
28 (119.29 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
186.15 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
60.17%
Charge de dépôt maximale:
279.62%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
161
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
-0.39
Longs trades:
50 (31.25%)
Courts trades:
110 (68.75%)
Facteur de profit:
0.84
Rendement attendu:
-1.39 USD
Bénéfice moyen:
9.54 USD
Perte moyenne:
-33.09 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-203.60 USD)
Perte consécutive maximale:
-208.80 USD (3)
Croissance mensuelle:
-69.45%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
221.67 USD
Maximal:
568.05 USD (127.26%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
87.46% (568.05 USD)
Par fonds propres:
75.60% (122.05 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.m 159
EURUSD.m 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.m -222
EURUSD.m 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.m 7.2K
EURUSD.m 52
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +39.60 USD
Pire transaction: -93 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +119.29 USD
Perte consécutive maximale: -203.60 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "JustMarkets-Live6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Giao dịch trong ngày, theo từng phiên.Phương pháp trading theo price action .
Hạn chế rủi ro khi giữ đơn hàng qua đêm hoặc trong suốt tuần.
Vui lòng đọc kỹ trước khi làm theo hướng dẫn và chấp nhận rủi ro mất vốn nếu điều đó xảy ra. Cảm ơn. Chúng ta hãy cùng nhau đạt được những mục tiêu lớn.
Aucun avis
2025.12.22 07:32
High current drawdown in 63% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 07:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 05:29
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.22 04:29
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.22 04:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 03:29
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.22 03:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 01:26
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:400 - 1:2000
2025.12.22 00:26
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:400 - 1:2000
2025.12.16 17:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.15 19:06
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.15 19:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 18:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.15 18:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
