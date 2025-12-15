SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / FOREX GRAB
Algoritmic Capital, Ltd.

FOREX GRAB

Algoritmic Capital, Ltd.
0 avis
Fiabilité
8 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 14%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
543
Bénéfice trades:
420 (77.34%)
Perte trades:
123 (22.65%)
Meilleure transaction:
231.45 USD
Pire transaction:
-109.33 USD
Bénéfice brut:
3 085.34 USD (112 020 pips)
Perte brute:
-1 864.20 USD (131 061 pips)
Gains consécutifs maximales:
50 (169.72 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
266.17 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.33%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
84
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
3.34
Longs trades:
308 (56.72%)
Courts trades:
235 (43.28%)
Facteur de profit:
1.66
Rendement attendu:
2.25 USD
Bénéfice moyen:
7.35 USD
Perte moyenne:
-15.16 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-14.64 USD)
Perte consécutive maximale:
-171.19 USD (2)
Croissance mensuelle:
6.79%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
15.23 USD
Maximal:
365.35 USD (3.20%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.93% (365.31 USD)
Par fonds propres:
1.52% (141.62 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 442
AUDCAD 76
NZDCAD 9
EURUSD 7
AUDNZD 4
USDCAD 3
EURAUD 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1K
AUDCAD 156
NZDCAD 21
EURUSD 15
AUDNZD 12
USDCAD 4
EURAUD 4
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -26K
AUDCAD 4.8K
NZDCAD 667
EURUSD 419
AUDNZD 622
USDCAD 177
EURAUD 162
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +231.45 USD
Pire transaction: -109 USD
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +169.72 USD
Perte consécutive maximale: -14.64 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
VTMarkets-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.40 × 5
ICMarketsEU-MT5-2
0.48 × 128
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.61 × 23
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
TickmillUK-Live
0.63 × 24
PacificUnionLLC-Live
0.83 × 24
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
ICMarketsSC-MT5
0.91 × 5225
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
FPMarkets-Live
1.39 × 337
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
VantageInternational-Live 3
1.48 × 40
PlexyTrade-Server01
1.50 × 2
Exness-MT5Real3
1.51 × 67
Exness-MT5Real8
1.52 × 532
124 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Cobination of Swing trading strategies.
Aucun avis
2025.12.15 09:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
FOREX GRAB
30 USD par mois
14%
0
0
USD
9.3K
USD
8
97%
543
77%
100%
1.65
2.25
USD
4%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.