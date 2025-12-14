SignauxSections
Fatih Selim Demir

Scalping AI FX MT5

Fatih Selim Demir
0 avis
Fiabilité
5 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 44%
VantageInternational-Live 4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
670
Bénéfice trades:
457 (68.20%)
Perte trades:
213 (31.79%)
Meilleure transaction:
221.86 EUR
Pire transaction:
-202.58 EUR
Bénéfice brut:
8 158.57 EUR (5 047 543 pips)
Perte brute:
-5 571.67 EUR (1 326 286 pips)
Gains consécutifs maximales:
67 (292.25 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
677.96 EUR (28)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
29.57%
Charge de dépôt maximale:
0.95%
Dernier trade:
52 il y a des minutes
Trades par semaine:
128
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
6.71
Longs trades:
205 (30.60%)
Courts trades:
465 (69.40%)
Facteur de profit:
1.46
Rendement attendu:
3.86 EUR
Bénéfice moyen:
17.85 EUR
Perte moyenne:
-26.16 EUR
Pertes consécutives maximales:
20 (-77.96 EUR)
Perte consécutive maximale:
-301.44 EUR (7)
Croissance mensuelle:
35.13%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
385.26 EUR (7.80%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.66% (393.55 EUR)
Par fonds propres:
1.96% (119.73 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD+ 223
BTCUSD 130
NAS100 100
GBPUSD+ 86
DJ30 86
EURUSD+ 23
SP500 9
XAGUSD 8
GER40 2
USDCHF+ 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD+ 1.4K
BTCUSD 1.1K
NAS100 320
GBPUSD+ -356
DJ30 127
EURUSD+ 49
SP500 28
XAGUSD 341
GER40 -5
USDCHF+ 50
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD+ 3K
BTCUSD 3.3M
NAS100 151K
GBPUSD+ -8.3K
DJ30 -141K
EURUSD+ 489
SP500 9.4K
XAGUSD 1.7K
GER40 -2.3K
USDCHF+ 73
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +221.86 EUR
Pire transaction: -203 EUR
Gains consécutifs maximales: 28
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +292.25 EUR
Perte consécutive maximale: -77.96 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 11
VantageInternational-Live
11.28 × 331
VantageInternational-Live 4
1170.00 × 1
VantageInternational-Live 10
2595.00 × 1
VantageInternational-Live 5
3631.00 × 1
VantageInternational-Live 15
5120.00 × 1
Aucun avis
2026.01.12 18:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
