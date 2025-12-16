SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / XAUUSD and US100
Yang Hu

XAUUSD and US100

Yang Hu
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 300 USD par mois
croissance depuis 2025 -1%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
56
Bénéfice trades:
19 (33.92%)
Perte trades:
37 (66.07%)
Meilleure transaction:
327.93 USD
Pire transaction:
-147.08 USD
Bénéfice brut:
3 464.48 USD (338 482 pips)
Perte brute:
-3 741.05 USD (351 546 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (467.40 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
584.22 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
7.56%
Dernier trade:
6 il y a des minutes
Trades par semaine:
65
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
-0.33
Longs trades:
29 (51.79%)
Courts trades:
27 (48.21%)
Facteur de profit:
0.93
Rendement attendu:
-4.94 USD
Bénéfice moyen:
182.34 USD
Perte moyenne:
-101.11 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-718.34 USD)
Perte consécutive maximale:
-718.34 USD (8)
Croissance mensuelle:
-1.38%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
846.14 USD
Maximal:
846.14 USD (4.23%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.23% (846.14 USD)
Par fonds propres:
0.11% (21.06 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 56
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -277
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -13K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +327.93 USD
Pire transaction: -147 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +467.40 USD
Perte consécutive maximale: -718.34 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real31" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Signal Overview

This signal focuses exclusively on Gold (XAUUSD) and U.S. equity indices (Nasdaq / S&P), aiming to capture medium-term intraday to swing opportunities under clear directional bias.

The strategy is rule-based and fully systematic, combining trend structure, volatility control, and dynamic position management. Trades are executed only when predefined conditions are met; there is no discretionary intervention.

Aucun avis
2025.12.16 12:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 12:24
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.16 12:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.14 16:20
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.14 16:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.14 16:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
XAUUSD and US100
300 USD par mois
-1%
0
0
USD
21K
USD
1
0%
56
33%
100%
0.92
-4.94
USD
4%
1:200
